Neuglobsow: Feuerwehr ist wohl die zweitälteste in Brandenburg

Die Freiwillige Feuerwehr Neuglobsow wurde 1819 gegründet. Damit besteht sie in siebter Generation und ist wohl die zweitälteste in Brandenburg. „Wir haben in unseren Reihen mit Torsten Langner (ehemals Scherbarth) den Ur-Ur-Enkel eines Gründungsmitgliedes“, sagt Jeff Schönholz, der seit 2011 kommissarischer Löschgruppenführer ist.

Steckbrief Gründungsdatum:3. Juli 1819 Wehrführung: Jeff Schönholz, Sascha Mehlhase Mitgliederzahl:11 Fahrzeuge:TSF-W und Rettungs- und Transportboot (RTB 1) Einsätze 2019:7 Anschrift:16775 Stechlin, Stechlinseestraße 17 Kontakt: 0151/26 45 83 56

„Es hat bisher nie hingehauen, dass ich den Gruppenführer-Lehrgang machen konnte“, so der 35-jährige Dachdecker, der eine sehr gute Truppe beieinander hat und alles tun möchte, „um den Laden am Laufen zu halten“. Denn Neuglobsow brauche einfach eine Feuerwehr.

Weil man den Stechlinsee im Territorium hat, sind vier Kameraden Rettungsschwimmer. Außerdem gehört Berufstaucher Holger Kähler zur Mannschaft. Mit Paul Behnke, örtlicher Bootsverleiher, und Lucas Kuschel konnten jüngst zwei Kameraden für die Wehr dazugewonnen werden. Untergebracht ist die Truppe seit 15 Jahren im Stechlinseecenter. Dort, so Jeff Schönholz, sei alles top.

Von Bert Wittke