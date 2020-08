Neuruppin

Von den rund 4900 Lehrkräften, die das Staatliche Schulamt Neuruppin in den vier Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Havelland und Oberhavel betreut, sind rund 1000 sogenannte Seiteneinsteiger. „Es gibt einfach nicht genügend Fachkräfte“, sagte Schulrat Dietmar Menzel am Donnerstag beim Bildungsausschuss des Kreistages in Neuruppin.

Menzel, der das Schulamt in Neuruppin leitet, war deshalb froh, dass für das im August begonnene Schuljahr dennoch 635 neue Lehrkräfte eingestellt und alle offenen Plätze in der Region besetzt werden konnten. 385 Lehrkräfte erhielten einen unbefristeten Vertrag, 250 erst mal einen befristeten.

Für junge Leute ist selbst Neuruppin weit von Berlin entfernt

„Die Bundesländer befinden sich bei der Suche nach Lehrern in einem Wettbewerb“, so Menzel. Zudem entschieden die jungen Lehrkräfte selbst, wo sie ihre Zukunft sehen und am ehesten ihre Träume verwirklichen können – in einer Großstadt, in einem Ballungsraum oder auf dem flachen Lande.

Dietmar Menzel, der Leiter des Staatlichen Schulamtes in Neuruppin. Seine Behörde ist für die öffentlichen Schulen in der Prignitz, in OPR, OHV und im Havelland zuständig. Quelle: Andreas Vogel

„Für viele junge Leute ist selbst Neuruppin weit von Berlin entfernt.“ Das mache es schwer, selbst Lehrkräfte für die Kreisstadt zu finden. Von noch weiter entfernten Schulen mal ganz abgesehen, sagte der Behördenleiter. Menzel würde es deshalb begrüßen, wenn es im Bereich des Schulamtes Neuruppin ein Studienseminar für angehende Lehrkräfte geben würde. „Auch ländliche Schulen würden davon profitieren, wenn künftige Lehrer bei ihrer Ausbildung schon mal einen regionalen Bezug erhalten.“

Lehrerseminar in Neuruppin wurde 2008 geschlossen

In Neuruppin gab es bis 2008 in der August-Bebel-Straße ein Lehrerseminar. Das war aber trotz Protestes wegen mangelnder Auslastung geschlossen worden. Die sogenannten Studienseminare für Lehrkräfte gibt es seitdem nur noch in Bernau ( Barnim), Cottbus und Potsdam.

Zwar hatte 2015 der damalige Bildungsminister Günter Baaske ( SPD) bei einem Termin in der Fontanestadt angedeutet, dass in Neuruppin vielleicht die Außenstelle eines Studienseminars eröffnen könnte, in der bestimmte Fächer, die stark nachgefragt werden wie Mathematik, Deutsch und Geschichte, abgedeckt werden. Doch aus diesem Hinweis wurde nichts.

Mit Geld gegen drohenden Unterrichtsausfall

„In allen vier Schulamtsbezirken des Landes sollte es ein Lehrerseminar geben, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen“, sagte am Freitag der Neuruppiner Landtagsabgeordnete Ronny Kretschmer (Linke). Doch selbst bei der Oppositionspartei steht diese Forderung derzeit nicht an erster Stelle.

Allerdings hat Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) vor wenigen Tagen auf eine Frage des Wittenberger CDU-Landtagsabgeordneten Gordon Hoffmann erklärt, dass es durchaus Überlegungen gebe, in Neuruppin wieder ein Studienseminar für Lehrer zu etablieren.

Derweil müssen die Schulämter in Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt und Neuruppin weitgehend selbst sehen, wie sie dem Personalmangel begegnen. Am Geld scheint es dabei nicht zu mangeln. „Ich habe pro Halbjahr etwa 500.000 Euro, um drohenden Unterrichtsausfall zu kompensieren“, sagte Menzel. Das Problem sei jedoch, Personal zu finden.

In den vergangenen zwei Jahren wurden im Bereich des Schulamtes Neuruppin rund 400 Seiteneinsteiger „berufsbegleitend“ fortgebildet. Diese Form der Qualifizierung laufe zwar recht gut, so Menzel. Dennoch gebe es immer mal Probleme für Schüler und die Seiteneinsteiger – weil diese in der Regel keine ausgebildeten Pädagogen sind.

