Das war der Tag in Oberhavel – ein Überblick

Oberhavel

Das waren die wichtigsten News von Donnerstag, 5. Dezember 2019.

Oranienburg : SPD will Erschließungsbeiträge prüfen lassen

Die Anwohner der Speyerer Straße sollen für den Ausbau der Straße zur Kasse gebeten werden. Die SPD Fraktion fordert nun, dass Anlieger sich nicht mit 90 Prozent der Kosten am Ausbau beteiligen müssen, wenn die Straße nur deshalb ausgebaut wird, weil eine Kita oder Schule in der betreffenden Straße entsteht.

Zehdenick : Kinder helfen beim Dekorieren

Hort- und Kindergartenkinder aus Zehdenick haben mit selbst gebasteltem Schmuck den Weihnachtsbaum auf dem Markt dekoriert. Nun ist alles bereit für den Zehdenicker Laternenzauber am Sonnabend.

Oberhavel : Der neue Abfallkalender ab Mitte Dezember erhältlich

Ab Mitte Dezember wird der Abfallkalender für das kommende Jahr in Rathäusern, Bürgerämtern und Gemeindeverwaltungen, in Bibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen sowie in den Vertriebsstellen für Laubsäcke, Baum- und Strauchschnittmarken erhältlich sein.

Teschendorf / Nassenheide : Der lang ersehnte Radweg ist eröffnet

Der gemeinsame Geh- und Radweg parallel zur B 96 zwischen Teschendorf und Nassenheide ist am Donnerstag feierlich eingeweiht worden. Die ersten Anlieger haben die Piste bereits getestet.

Oranienburg : Zeitplan für die Bombenentschärfung steht

Der am Oranienburger Treidelweg gefundene Blindgänger einer 250-kg-Bombe soll am 11. Dezember freigelegt und am Tag darauf entschärft werden. 5200 Einwohner sind betroffen.

Von MAZonline