Oranienburg

Die Hilfe für die Ukraine-Hilfe ist auch im Landkreis Oberhavel überwältigend. An vielen Orten haben sich Initiativen gebildet, die dazu aufrufen, für die Menschen in Not zu spenden. Täglich werden es mehr Personen, die sich beteiligen und Dinge abgeben oder Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. An dieser Stelle bieten wir einen Überblick über all jene Aktionen, die aktuell gestartet werden oder bereits seit einigen Tagen laufen.

Oranienburg: Wohnungsbaugesellschaft soll Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge bereitstellen

Seit knapp einem Monat tobt der unerbittliche Angriffskrieg russischer Streitkräfte in der Ukraine. Millionen Menschen sind seitdem auf der Flucht, auch in Deutschland steigen tagtäglich die Zahlen. Um der Lage Herr zu werden, versucht man auch in Oranienburg, alle Vorbereitungen zu treffen. Dabei vor allem im Fokus – Wohnraum.

Weiße Stadt in Oranienburg. Quelle: Stadtwerke Oranienburg

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oranienburg/Oranienburg-Wohnungsbaugesellschaft-soll-Wohnraum-fuer-Ukraine-Fluechtlinge-bereitstellen

Gemeinde Mühlenbecker Land unterstützt polnische Partner – und Geflüchtete aus der Ukraine

Die Gemeinde Mühlenbecker Land hat am Mittwoch zum dritten Mal ein gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug an ihre polnische Partnerstadt Skorzec übergeben – für den „Verkaufspreis“ von einem Euro.

Gemeinde Mühlenbecker Land übergibt ihre drittes Feuerwehrfahrzeug für einen Euro an die Partnergemeinde Skorzec - zusätzlich Spenden für die Ukraine-Hilfe. Quelle: Helge Treichel

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Muehlenbecker-Land/Gemeinde-Muehlenbecker-Land-unterstuetzt-polnische-Partner-und-Gefluechtete-aus-der-Ukraine

Oberhavel Bus Express GmbH aus Germendorf: Sie bringen die Hilfsgüter bis in die Ukraine

Mit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine haben sich in Oberhavel zahlreiche Initiativen gebildet, die den geflüchteten und den in der Ukraine gebliebenen Menschen helfen. Dazu zählt auch das Unternehmen Oberhavel Bus Express GmbH aus Germendorf. Geschäftsführerin Silvana Hein und Betriebsleiter Stefan Lösch fahren mit weiteren Helfern sogar über die Grenze bis nach Lwiw.

Stefan Lösch, Silvana Hein und Silvio Montwill (v.l.n.r.) engagieren sich für die Menschen in der kriegsgeplagten Ukraine. Quelle: Enrico Kugler

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oranienburg/Germendorf-Oberhavel-Bus-Express-GmbH-bringt-Hilfsgueter-in-die-Ukraine

Initiative „Wolv“ ist weiter aktiv – Hilfe konzentriert sich momentan auf Geflüchtete aus der Ukraine

Schon seit 2015 ist die Flüchtlingsinitiative „Wolv“ aus Oberkrämer, Leegebruch und Velten aktiv. Momentan konzentrieren sich die Mitglieder auf die Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine.

Fahrrad-Reparatur-Aktion der Wolv-Initiative an der Gemeinschaftsunterkunft in Bärenklau, 2018. Quelle: Ulrike Gawande

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oberkraemer/Initiative-Wolv-ist-weiter-aktiv-Hilfe-konzentriert-sich-momentan-auf-Gefluechtete-aus-der-Ukraine

Glienicker Schülerband begeistert beim Benefizkonzert für die Ukraine

Nachdem die ersten Bilder über den schrecklichen Krieg in der Ukraine herauskamen, hatte die neunjährige Emma aus Glienicke/Nordbahn beschlossen, dass sie etwas unternehmen müsse. Die Idee war Kuscheltiere zu sammeln, Es kam aber anders.

Text und Fotos:: Jürgen ZinkeBild 1: Die Schülerband „Cool Kids on the Top“ mit Ella, Emma und Paula (von rechts) und Max am SchlagzeugBild 2: Zuschauer und Zuhörer beim Auftritt der Schülerband „Cool Kids on the Top“. Quelle: Foto:: Jürgen Zinke

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Glienicker-Schuelerband-begeistert-beim-Benefizkonzert-fuer-die-Ukraine

Hoffnung auf schnelles Kriegsende: Schwante hat eine neue Friedenseiche

Auf dem Dorfanger in Schwante steht jetzt wieder eine Friedenseiche. Ihr Vorgänger musste 2020 gefällt werden. Oberkrämers Bürgermeister Wolfgang Geppert sprach die Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende in der Ukraine aus. Außerdem gab es für die Bäckerei Plentz eine Auszeichnung.

Schwante (Oberhavel): Backofen Plentz Saisoneröffnung, Zacharias Preis, Friedenseiche gepflanzt. Quelle: Robert Roeske

Putins Angriffskrieg: So erlebte eine in Oranienburg lebende Ukrainerin den Kriegsbeginn

Ilona ist gebürtige Ukrainerin und lebt seit drei Jahren in Oranienburg. Seit Putins Angriffskrieg bangt sie um Familie und Freunde in der Ukraine. In einem Gespräch mit der MAZ schildert sie die Situation vor Ort – und zeigt Videos, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Mit Video

Ein Bild von Freitagmorgen - in Lwiw, nur rund 70 Kilometer vor der polnischen Grenze, haben russische Truppen Ziele nahe des Flughafens mit Raketen beschossen. Quelle: privat

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oranienburg/Putins-Angriffskrieg-So-erlebte-eine-in-Oranienburg-lebende-Ukrainerin-den-Kriegsbeginn

Ukraine-Hilfe: Info-Abend im Mühlenbecker Land

Was ist eigentlich zu tun, wenn man ukrainische Geflüchtete bei sich zu Hause aufgenommen hat? Das wurde bei einem Info-Abend im Mühlenbecker Land beantwortet. Rund 100 Helfer und Geflüchtete nutzen das Hilfsangebot im Schildower Bürgersaal und stellen vielfältige Fragen.

Bürgersaal in Schildow: Informationsveranstaltung der Gemeinde für die Ukraine-Hilfe. Info-Abend Quelle: Helge Treichel

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Muehlenbecker-Land/Ukraine-Hilfe-Erster-Info-Abend-im-Muehlenbecker-Land

Oranienburg: Spendensammlung im grünen Wahlkreisbüro erfolgreich

Nach einer Woche Sachspendensammlung in ihrem Oranienburger Wahlkreisbüro ziehen die beiden bündnisgrünen Abgeordneten Heiner Klemp und Thomas von Gizycki eine positive Bilanz.

Heiner Klemp Oranienburg Quelle: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oranienburg/Oranienburg-Spendensammlung-im-gruenen-Wahlkreisbuero-erfolgreich

Ukrainehilfe: In Schmachtenhagen plant man ein Benefiz-Konzert

Das Auktionshaus Ring veranstaltet am 2. April ein Kinderfest mit Flohmarkt, Ponyreiten, Hüpfburgen und vieles mehr in Schmachtenhagen. Alle Einnahmen sollen anschließend der Ukrainehilfe des Landkreises Oberhavel übergeben werden.

Schmachtenhagen (Oberhavel): Spendenfest für Ukraine auf dem Gelände Ring am 2.4.2022 Quelle: Robert Roeske

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oranienburg/Ukrainehilfe-In-Schmachtenhagen-plant-man-ein-Benefiz-Kinderfest

Der Krieg bewegt auch die Kinder – Spendenlauf an der Nashorn-Grundschule

Immer wieder spielt auch im Unterricht an der Nashorn-Grundschule in Vehlefanz der Ukraine-Krieg eine Rolle – auch, weil die Kinder das Thema selbst ansprechen. Sie wollen etwas tun. Am Mittwoch hatten sie Gelegenheit dazu: bei einem Spendenlauf.

Spendenlauf der Nashorn-Grundschule, Vehlefanz. Quelle: Robert Tiesler

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oberkraemer/Vehlefanz-Der-Krieg-bewegt-auch-die-Kinder-Spendenlauf-an-der-Nashorn-Grundschule

Das Oranienwerk präsentiert: „Oranien Aid“ - Oranienburger Musiker für die Ukraine

Der Krieg in der Ukraine macht alle betroffen und rüttelt gleichermaßen auf, überall in der Welt entsteht eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Auch die Musikerszene Oranienburgs will ein deutliches Zeichen gegen den Krieg setzen und veranstaltet demnach am 2. April ein Benefizkonzert im Oranienwerk. Sieben Bands treten auf.

Von links nach rechts: Ronald Bergner (Rontano), Andreas Schönberg (Lifemusik) , Frank Steinmüller (die Muetzen), Adrian Lienig (Stumbling Jay and the Fabulous), Samira Dachwitz (Hagen & Samira, Alle Phasen), Oliver Dehnick (Stout Scouts) Quelle: privat

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oranienburg/Das-Oranienwerk-praesentiert-Oranien-Aid-Oranienburger-Musiker-fuer-die-Ukraine

Putin-Krieg: Oberhavel kann aktuell keine Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen

Die derzeit verfügbaren Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus der Ukraine sind komplett belegt. Aktuell ist es dem Landkreis nicht möglich, weiteren Menschen eine Bleibe zu geben. Der Landrat richtet Appell an Oberhaveler.

Landrat besucht Servicepunkt Migration Quelle: Landkreis

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oberhavel-Putin-Krieg-Oberhavel-kann-aktuell-keine-Fluechtlinge-aus-der-Ukraine-aufnehmen

Gutengermendorfer Helfer initiieren erste Sprachkurse

Claudia Pigorsch und Tochter Anthea haben von sich aus den ersten Deutschunterricht für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf den Weg gebracht. Die erste Stunde gibt es am Freitag im Dorfkrug Meseberg – und es sind noch freie Plätze vorhanden.

Claudia Piegorsch mit Tochter Anthea vom Ponyhof in Gutengermendorf haben einen Deutschunterricht für ukrainische Kriegsflüchtlinge organisiert. Quelle: Björn Bethe

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Zehdenick/Gutengermendorfer-Helfer-initiieren-erste-Sprachkurse

Mittwoch an der Nashorn-Grundschule: Spendenlauf für den Frieden

Auf dem Sportplatz der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule findet am Mittwoch ein Spendenlauf für den Frieden statt. Die Kinder laufen je 15 Minuten lang und bekommen dafür Spenden.

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oberkraemer/Vehlefanz-Mittwoch-an-der-Nashorn-Grundschule-Spendenlauf-fuer-den-Frieden

Nashorn-Grundschule Vehlefanz Quelle: Robert Tiesler

Landkreis Oberhavel verdoppelt die Einnahmen des Benefizkonzertes auf 10 000 Euro für die Menschen in der Ukraine

16 Minikonzerte, insgesamt 320 Minuten Musik und Tanz sowie 600 Besucherinnen und Besucher: Das ist die erfreuliche Bilanz des Benefizkonzertes der Kreismusikschule Oberhavel in Oranienburg am vergangenen Sonnabend im Oranienwerk. Insgesamt sind am Sonnabend 5 000 Euro Barspenden gesammelt worden, der Landkreis verdoppelt die Summe auf 10 000 Euro.

Benefizkonzert für die Ukraine im Oranje-Werk. Quelle: Robert Roeske

Ukraine-Flüchtlinge: Hohen Neuendorf hilft der polnischen Partnergemeinde

Am Sonntagmorgen startete in Hohen Neuendorf der nächste Hilfstransport für Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Waren gingen in die polnische Partnergemeinde.

Am Sonnabendnachmittag kamen die Leute von der Feuerwehr, der Bürgermeister und weitere Unterstützer in der Hohen Neuendorfer Feuerwache zusammen. Quelle: Robert Roeske

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Hohen-Neuendorf/Ukraine-Fluechtlinge-Hohen-Neuendorf-hilft-der-polnischen-Partnergemeinde

Ukrainehilfe: Oranienburg plant Nothilfefonds

Zur Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine will die Stadtverwaltung Oranienburg aus dem aktuellen Haushalt 100 000 Euro in Form eines Hilfefonds bereitstellen. Dazu ist man auf der Suche nach geeigneten Unterkünften.

Oranienburg, Bürgermeister und Kita-Fröbel-Kinder vollenden Peace-Zeichen, welches am Havelufer gegenüber vom Schloss gepflanzt wurde. Quelle: Enrico Kugler

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oranienburg/Ukrainehilfe-Oranienburg-plant-Nothilfefonds

508 registrierte geflüchtete Ukrainer in Oberhavel – Landkreis bereitet weitere Unterbringungsmöglichkeiten vor

Mit Stand vom 11. März haben sich 508 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Oberhavel registriert. Aktuell bereitet der Landkreis kurzfristig weitere Unterbringungsmöglichkeiten vor. Geflüchtete müssen sich registrieren, um Sozialleistungen zu erhalten – darauf weist die Kreisverwaltung hin.

Landkreis Oberhavel Quelle: Landkreis Oberhavel

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/508-registrierte-gefluechtete-Ukrainer-in-Oberhavel-Landkreis-bereitet-weitere-Unterbringungsmoeglichkeiten-vor

Spendensammlung an der Goethe-Grundschule: 1600 Euro für Ärzte ohne Grenzen

Als in der Kremmener Stadtparkhalle eine Oper für Kinder aufgeführt worden ist, fand vor der Halle ein Kuchenbasar statt. Es ist viel Geld zusammengekommen – für die Ärzte ohne Grenzen und ihre Ukraine-Hilfe.

Spenden der Goethe-Grundschule in Kremmen für die Ukraine. Quelle: Schule

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Kremmen/Spendensammlung-an-der-Kremmener-Goethe-Grundschule-1600-Euro-fuer-Aerzte-ohne-Grenzen

Hilfstransport aus Kremmen nach Polen: Tanja Bienek berichtet über eine emotionale Reise

Die Kremmenerin Tanja Bienek gehörte zu den Freiwilligen, die einen der Hilfstransporte von Kremmen in die polnische Partnergemeinde Suchozebry übernahm. Für sie eine Tour voller Emotionen. In Polen kommen ukrainische Flüchtlinge an.

Sachmittelspenden für Suchozebry in Polen. Dort kommen Flüchtlinge aus der Ukraine an. In der Partnerstadt Kremmen wurde dafür gesammelt. Tanja Bienek brachte sie dorthin. Quelle: privat

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Kremmen/Hilfstransport-aus-Kremmen-nach-Polen-Tanja-Bienek-berichtet-ueber-eine-emotionale-Reise

Krieg in der Ukraine: Ehemaliger Häftling des KZ Sachsenhausen will in Kiew bleiben – Spendenaktion initiiert

Volodymyr Korobov wurde 1943 als jugendlicher Ukrainer in das KZ Sachsenhausen eingeliefert. Jetzt erlebt der 95-Jährige Putins Angriffskrieg in Kiew – wo er auch bleiben will. Das Sachsenhausen-Komitee nimmt Spenden für ihn entgegen, mit denen Medikamente und Verpflegung gesichert werden sollen.

Der Ukrainer Volodymyr Korobov wurde als Jugendlicher in das KZ Sachsenhausen eingeliefert. Quelle: prrivat

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oranienburg/Krieg-in-der-Ukraine-Ehemaliger-Haeftling-des-KZ-Sachsenhausen-will-in-Kiew-bleiben-Spendenaktion-initiiert

Hilfe, Vermittlungen und Gebete: Um die Geflüchteten ist ein großes Netzwerk entstanden

Auch in Oberkrämer leben inzwischen mehrere geflüchtete Familien aus der Ukraine. Von der Freikirche in Vehlefanz aus startete ein Hilfstransport für die ukrainische Partnergemeinde – und es gibt tägliche Gebete.

Gespräch zur Flüchtlingshilfe in Oberkrämer (v.l.): Dirk Jöhling, Loretta Würtenberger und Karl-Dietmar Plentz. Quelle: Enrico Kugler

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oberkraemer/Hilfe-Vermittlungen-und-Gebete-Um-die-Gefluechteten-ist-in-Oberkraemer-ein-grosses-Netzwerk-entstanden

Krieg in der Ukraine: Friedrichsthaler wollen Geflüchteten helfen

Rund 30 Friedrichsthaler haben sich am Mittwochabend an der Feuerwehr eingefunden, um mit Ortsvorsteher Jens Pamperin Möglichkeiten zu diskutieren, mit denen im Ort ukrainischen Geflüchteten geholfen werden kann. Der Ortsvorsteher selbst hat Verbindungen in die Ukraine und weiß, wie die Situation dort vor Ort ist.

Rund 30 Friedrichsthaler waren zur Feuerwehr gekommen, um Hilfe für Geflüchtete zu organisieren. Quelle: Enrico Kugler

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oranienburg/Krieg-in-der-Ukraine-Friedrichsthaler-wollen-Gefluechteten-helfen

Hilfe für die Ukraine: Löwenbergs Libertasschüler legen sich ins Zeug und sammeln Spenden

Mehr als drei Dutzend Pakete voll mit Hilfsgütern haben Mädchen und Jungen der Löwenberger Grundschule gesammelt. Die Spenden gehen an die polnisch-ukrainische Grenze, von wo sie dann weiter in die Ukraine transportiert werden.

Libertasschule Löwenberg Ukraine Spenden Quelle: Uwe Halling

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Loewenberger-Land/Hilfe-fuer-die-Ukraine-Loewenbergs-Libertasschueler-legen-sich-ins-Zeug-und-sammeln-Spenden

Größter Feuerwehr-Hilfskonvoi Richtung Ukraine startet in Falkensee

Ukrainische Feuerwehren sind in Not, es fehlt an allem. Kameraden aus Brandenburg spenden und sammeln Ausrüstungsmaterial – auch aus Oberhavel. 19 Lkws starten in Richtung ukrainischer Grenze.

Beladen mit Hilfsgütern: Rund 850 Kilometer liegen vor dem Feuerwehr-Fahrzeug aus Oberhavel. Quelle: Daniel Brose

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Grosser-Feuerwehr-Hilfskonvoi-Schutzanzuege-aus-Oberhavel-fuer-die-Ukraine

Krieg in der Ukraine: Mühlenbecker Land hat schon 13 Geflüchtete aufgenommen

Das Mühlenbecker Land bietet derzeit 13 vor dem Krieg geflüchteten Ukrainern Obdach. Die Hilfsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung sei bemerkenswert, doch Bürgermeister Filippo Smaldino warnt vor Aktionismus.

Der Willkommensbanner an der Kita Schneckenhaus in Zühlsdorf. Quelle: Gemeinde Mühlenbecker Land

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Muehlenbecker-Land/Krieg-in-der-Ukraine-Muehlenbecker-Land-hat-schon-13-Gefluechtete-aufgenommen

Flucht vor dem Krieg in der Ukraine: Feuerwehr Löwenberg und Ortsbeirat packen an

Mit Werkzeugen und jeder Menge Muskelschmalz im Gepäck machten sich am Montagabend Vertreter des Löwenberger Ortsbeirates und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr daran, eine Wohnung für Geflüchtete aus der Ukraine herzurichten.

Feuerwehrleute aus Löwenberg und der Ortsbeirat richteten am Montagabend eine Wohnung für ukrainische Geflüchtete her. Quelle: Uwe Halling

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Loewenberger-Land/Flucht-vor-dem-Krieg-in-der-Ukraine-Feuerwehr-Loewenberg-und-Ortsbeirat-packen-an

Große Solidarität mit der Ukraine: Oberhavel entsendet Hilfskonvois

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist weiterhin überwältigend. Am Montagmorgen entsandte der Landkreis Oberhavel die ersten mit Hilfsmitteln prall gefüllten Transporter. Auch im Oranienburger Oranienwerk ist die Spendenbereitschaft der Menschen beeindruckend.

Oranienburg (Oberhavel): Hilfe für Ukraine des Landkreises Oberhavel: Fahrer: v.r.n.l. Rainer Lehmann (FFW Zehdenick), Florian Reimann (AWU), Sven Kummerer (AWU), Gerd Leege (FFW Zehdenick). 790 Kilometer Fahrt liegen vor ihnen. Quelle: Robert Roeske

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oranienburg/Grosse-Solidaritaet-mit-der-Ukraine-Oberhavel-entsendet-Hilfskonvois

Helfen mit Musik: Benefizkonzert für die Ukraine im Oranienwerk

Die Organisatoren Frank Steinmüller, Manfred Schmidt, Thomas Schenk und Marco Bartsch (v. l.) halten ein Plakat des Benefizkonzertes am 12. März 2022 hoch. Quelle: Robert Roeske

Akteure des Oranienwerks und der Kreismusikschule Oberhavel organisieren ein Benefizkonzert zugunsten der vom Angriff auf die Ukraine betroffenen Menschen. Auf drei Bühnen wird an diesem Sonnabend zwischen 15 und 23 Uhr Musik von Klassik bis Rock gespielt.

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Helfen-mit-Musik-Benefizkonzert-fuer-die-Ukraine-im-Oranienwerk

Krieg gegen die Ukraine: Familie aus Kiew in Schwante untergebracht

Familie Schatalowa aus Kiew fand im Schwantener Schloss bei Familie von Daniel Tümpel (links). Quelle: Robert Roeske

Loretta Würtenberger bietet zwei Schwestern mit fünf Kindern aus der Ukraine Unterschlupf auf dem Schlossgelände in Schwante.

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Oberkraemer/Krieg-gegen-die-Ukraine-Familie-aus-Kiew-in-Schwante-untergebracht

Für Ukraine-Flüchtlinge: Welle der Hilfsbereitschaft überrollt die Museumsscheune

Kremmen (Oberhavel): Spenden für Ukraine in der Museumsscheune Quelle: Robert Roeske

In Kremmen wird für Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt. Die Spenden gehen in die polnische Partnergemeinde Suchozebry, dort kommen die Ukraine-Flüchtlinge momentan an.

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Kremmen/Fuer-Ukraine-Fluechtlinge-Welle-der-Hilfsbereitschaft-ueberrollt-die-Kremmener-Museumsscheune

Von MAZonline