Die Hilfe für die Ukraine-Hilfe ist auch im Landkreis Oberhavel überwältigend. An vielen Orten haben sich Initiativen gebildet, die dazu aufrufen, für die Menschen in Not zu spenden. Täglich werden es mehr Personen, die sich beteiligen und Dinge abgeben oder Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. An dieser Stelle bieten wir einen Überblick über all jene Aktionen, die aktuell gestartet werden oder bereits seit einigen Tagen laufen.

Größter Feuerwehr-Hilfskonvoi Richtung Ukraine startet in Falkensee

Ukrainische Feuerwehren sind in Not, es fehlt an allem. Kameraden aus Brandenburg spenden und sammeln Ausrüstungsmaterial – auch aus Oberhavel. 19 Lkws starten in Richtung ukrainischer Grenze.

Beladen mit Hilfsgütern: Rund 850 Kilometer liegen vor dem Feuerwehr-Fahrzeug aus Oberhavel. Quelle: Daniel Brose

Krieg in der Ukraine: Mühlenbecker Land hat schon 13 Geflüchtete aufgenommen

Das Mühlenbecker Land bietet derzeit 13 vor dem Krieg geflüchteten Ukrainern Obdach. Die Hilfsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung sei bemerkenswert, doch Bürgermeister Filippo Smaldino warnt vor Aktionismus.

Der Willkommensbanner an der Kita Schneckenhaus in Zühlsdorf. Quelle: Gemeinde Mühlenbecker Land

Flucht vor dem Krieg in der Ukraine: Feuerwehr Löwenberg und Ortsbeirat packen an

Mit Werkzeugen und jeder Menge Muskelschmalz im Gepäck machten sich am Montagabend Vertreter des Löwenberger Ortsbeirates und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr daran, eine Wohnung für Geflüchtete aus der Ukraine herzurichten.

Feuerwehrleute aus Löwenberg und der Ortsbeirat richteten am Montagabend eine Wohnung für ukrainische Geflüchtete her. Quelle: Uwe Halling

Große Solidarität mit der Ukraine: Oberhavel entsendet Hilfskonvois

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist weiterhin überwältigend. Am Montagmorgen entsandte der Landkreis Oberhavel die ersten mit Hilfsmitteln prall gefüllten Transporter. Auch im Oranienburger Oranienwerk ist die Spendenbereitschaft der Menschen beeindruckend.

Oranienburg (Oberhavel): Hilfe für Ukraine des Landkreises Oberhavel: Fahrer: v.r.n.l. Rainer Lehmann (FFW Zehdenick), Florian Reimann (AWU), Sven Kummerer (AWU), Gerd Leege (FFW Zehdenick). 790 Kilometer Fahrt liegen vor ihnen. Quelle: Robert Roeske

Helfen mit Musik: Benefizkonzert für die Ukraine im Oranienwerk

Die Organisatoren Frank Steinmüller, Manfred Schmidt, Thomas Schenk und Marco Bartsch (v. l.) halten ein Plakat des Benefizkonzertes am 12. März 2022 hoch. Quelle: Robert Roeske

Akteure des Oranienwerks und der Kreismusikschule Oberhavel organisieren ein Benefizkonzert zugunsten der vom Angriff auf die Ukraine betroffenen Menschen. Auf drei Bühnen wird an diesem Sonnabend zwischen 15 und 23 Uhr Musik von Klassik bis Rock gespielt.

Krieg gegen die Ukraine: Familie aus Kiew in Schwante untergebracht

Familie Schatalowa aus Kiew fand im Schwantener Schloss bei Familie von Daniel Tümpel (links). Quelle: Robert Roeske

Loretta Würtenberger bietet zwei Schwestern mit fünf Kindern aus der Ukraine Unterschlupf auf dem Schlossgelände in Schwante.

Für Ukraine-Flüchtlinge: Welle der Hilfsbereitschaft überrollt die Museumsscheune

Kremmen (Oberhavel): Spenden für Ukraine in der Museumsscheune Quelle: Robert Roeske

In Kremmen wird für Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt. Die Spenden gehen in die polnische Partnergemeinde Suchozebry, dort kommen die Ukraine-Flüchtlinge momentan an.

