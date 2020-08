Nicht mehr unter Hochspannung

Mildenberg

Anfang der 1950er-Jahre ging im heutigen Ziegeleipark das Zeitalter der Energieversorgung aus Dampfkraft zu Ende. Eine auf 10 000 Volt ausgelegte Freileitung wurde gezogen, die am ehemaligen Kinderheim vor den Toren des Parks ankam. Um damit arbeiten zu können, wurde extra eine Trafostation in der Ziegelei errichtet. Seit gestern ist diese nun Teil des Technikmuseums. Hier erfahren die Besucher, über welche Stationen und Schaltungen die Hochspannung zu nutzbaren 220 bis 380 Volt transformiert wurde.

Gut 50 Jahre in Betrieb

Ziegeleipark-Leiter Roy Lepschies eröffnete die Trafostation gemeinsam mit René Kohl, Geschäftsführer der Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel GmbH (Winto). Außerdem waren Frank Stege, Direktor das Amtes Gransee und Gemeinden sowie mit Jörg Friedrich und Erhard Kraaz zwei ehemals in der Trafostation beschäftigte Techniker vor Ort. Sie gaben einen kurzen Überblick in die Funktionsweise und Geschichte des aus maschinell hergestellten Ziegeln bestehenden Hauses. Gute 50 Jahre war es in Betrieb – und damit deutlich länger, als die Ziegelei selbst produzierte. Der Grund war einfach: Nicht nur Bagger und Maschinen wurden durch die drei stationierten Transformatoren mit Strom versorgt, sondern auch etliche Wohngebäude in der Nähe. Deshalb verkaufte 1990 das VEB Ziegelkombinat Zehdenick die Station für eine symbolische Mark an die Märkische Energieversorgung AG. Diese errichtete Anfang der 2000 dann außerhalb des Ziegeleiparks eine neue, moderne und deutlich kleinere Trafostation – erst dann ging die gestern eröffnete Trafohaus-Ausstellung vom Netz.

Geld für die technische Ausstattung notwendig

Heute kommen vor allem Technikfans hier auf ihre Kosten. Auf vielen Schildern werden den Besuchern die Besonderheiten des Rundgangs erklärt und die alte Technik veranschaulicht. Damit soll jedoch nicht Schluss sein an dieser Stelle. Lepschies stellt sich auch digital aufbereitetes Material vor, was in Zukunft ergänzt werden kann. Für die notwendige technische Ausstattung müsse jedoch deutlich mehr Geld in die Hand genommen werden als bisher. Mit bisherigen Investitionen von knapp 3000 Euro gehört das Trafohaus zu den Park-Projekten, die als eher günstig einzuordnen sind.

Jörg Friedrich (l.), ehemaligen Netzmeister der Eon-Edis, kennt sich in dem Trafohaus des Ziegeleiparks Mildenberg immer noch bestens aus. Quelle: Uwe Halling

„Das Einbinden des Trafohauses in unser museales Ensemble war schon lange geplant“, so Lepschies. Damit soll einerseits den Gästen etwas Neues angeboten, andererseits auch der Bildungsauftrag erfüllt werden. Denn nach dem Virus werden hoffentlich auch die Schulklassen das Gelände in Mildenberg wieder verstärkt besuchen, zeigt er sich optimistisch. Gemeinsam mit Jörg Friedrich, dem ehemaligen Netzmeister der Eon-Edis, hatte er unter anderem Kontakt mit dem Schaltgerätewerk Bad Muskau aufgenommen und die Erklärungen auf den Hinweistafeln formuliert. „Gar nicht so einfach, die Technik-Sprache in allgemeinverständliche Formulierungen zu übersetzen“, schmunzelt Lepschies. Zwei Jahre hat es letztlich gedauert, bis die gestrige Eröffnung stattfinden konnte.

Für René Kohl und die Winto ist damit ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Ziegeleiparks gegangen worden. Und mehr werden folgen, versprach er. „Unser Ziel ist es nach wie vor, neben dem technischen Aspekt auch einen Park mit Erlebnischarakter zu etablieren“, so Kohl.

Von Björn Bethe