Oberhavel

Die Landesregierung hat für diese Woche Soforthilfen für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Freiberufler angekündigt. Diese können Zuschüsse zwischen 5000 und 60000 Euro beantragen. Das Programm soll am 25. März über die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) starten. Darauf weist die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt Unternehmer und Freiberufler auch aus Oberhavel hin.

„Das Soforthilfeprogramm der Landesregierung richtet sich gezielt an kleine Unternehmer und Selbständige, die durch die Corona-Krise in eine existenzbedrohliche wirtschaftliche Lage geraten sind. Um Liquiditätsengpässe aufzufangen, sollen nun unbürokratisch und kurzfristig zwischen 5000 und 60000 Euro an Zuschüssen gewährt werden. Diese müssen im Gegensatz zu Krediten nicht zurückgezahlt werden. Darauf können sich ab Mittwoch nun auch die Unternehmer und Freiberufler aus Leegebruch, Liebenwalde und Oranienburg stützen“, sagt die Landtagsabgeordnete, die die Region Oberhavel im Parlament vertritt.

Der Haushaltsausschuss des Landtages hatte vergangene Woche bereits außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 7,5 Millionen Euro zugestimmt, um so schnell wie möglich mit den geplanten Hilfsmaßnahmen beginnen zu können. Diese Mittel sollen nach Beschluss des Nachtragshaushalts für 2020 aus dem Rettungsschirm des Landes Brandenburg von insgesamt 500 Millionen Euro nochmals verstärkt werden.

Die Unterstützung aus dem neuen Soforthilfeprogramm wird gestaffelt nach der Zahl der Erwerbstätigen sein und beträgt:

bis zu 2 Erwerbstätige bis zu 5.000,- EUR,

bis zu 5 Erwerbstätige bis zu 10.000,- EUR,

bis zu 15 Erwerbstätige bis zu 15.000,- EUR,

bis zu 50 Erwerbstätige bis zu 30.000,- EUR,

bis zu 100 Erwerbstätige bis zu 60.000,- EUR

Die Soforthilfe wird von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen kurzfristig auf das Konto der Leistungsempfänger überwiesen. Anträge können von gewerblichen Unternehmen und selbstständigen Angehörigen der freien Berufe (bis zu 100 Erwerbstätige) gestellt werden, die eine Betriebs- bzw. Arbeitsstätte im Land Brandenburg haben.

Die vollständige Richtlinie wird in den nächsten Tagen online auf der Seite der ILB veröffentlicht: www.ilb.de.

