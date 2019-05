Oberkrämer

Am Sonnabendmorgen um 9 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Oberkrämer zu einem Einsatz auf dem nördlichen Berliner Ring A 10 zwischen dem Autobahnkreuz Oranienburg und der Abfahrt Oberkrämer ausrücken. Ein Porsche war vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten.

Für die Löscharbeiten musste, laut Angaben der Polizei, erst die Richtungsfahrbahn der A 10 in Richtung Hamburg, später in die Gegenrichtung gesperrt werden. Zeitweise kam es auch zu einer Vollsperrung, so dass es zu starken Verkehrsbehinderungen auf den Umgehungsstraßen kam.

