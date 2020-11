Oberhavel

Dramatische Bilder bieten sich den Einsatzkräften von Feuerwehr immer wieder. Auch für erfahrene Kameradinnen und Kameraden sind solche Situationen sehr herausfordernd. Sind die Bilder so schlimm, dass sich psychische Belastungen für die Einsatzkräfte abzeichnen, kommen in der Regel zuerst die Notfallseelsorger des Landkreises zum Einsatz. Sie sind zur Stelle, wenn das Schreckliche real wird und sind dann sowohl für Angehörige als auch für die erste Betreuung der Einsatzkräfte vor Ort.

Wenn es die Situation erfordert, wird das ehrenamtliche, 13-köpfige Team der Notfallseelsorge/Krisenintervention Oberhavel um Teamleiterin Undine Kroschel über die Leitstelle informiert.

Am Einsatzort läuft die Betreuung individuell

„Wir bekommen dann Alarm über einen Funkmeldeempfänger“, erläutert sie. „Binnen zehn Minuten sitzen wir dann auch im Auto und machen uns auf den Weg zur Einsatzstelle“, beschreibt Undine Kroschel weiter. Nach der Anmeldung beim Einsatzleiter folgt eine genaue Absprache darüber, wer aus welchen Gründen Hilfe benötigt, bei größeren Einsätzen werden unter Umständen auch Kollegen nachalarmiert. Danach verläuft die Betreuung absolut individuell.

„Manche reden, manche schweigen, mit einigen muss man erstmal ein paar Schritte laufen“, erläutert die Teamleiterin. Die Notfallseelsorger geben den Betroffenen Tipps, wie sie mit der belastenden Situation umgehen könnten, viele seien erst einmal unter Schock und müssten erst begreifen, was überhaupt passiert ist. Undine Kroschel stellt aber klar: „Wir machen keine Therapie und sind auch keine Ärzte, wir sind für die Akutphase da.“

Erst Notfallseelsorge , dann Einsatznachsorgeteam

Die Notfallseelsorge/Krisenintervention, die zur Hälfte vom Landkreis, zur anderen Hälfte von der evangelischen Kirche unterhalten wird, hilft unabhängig von Weltanschauung oder Religionszugehörigkeit. „Am Ende geht es einfach um einen Menschen in einer Notsituation.“

Für betroffene Einsatzkräfte steht noch eine weitere Instanz zur Verfügung, die allerdings in der Regel erst nach dem akuten Einsatzgeschehen greift. Dann kommen die Männer und Frauen des Einsatznachsorgeteams (ENT) zum Zug. „Das ENT wird in der Regel erst drei bis acht Tage später für die Einsatzkräfte aktiv“, beschreibt Jörg Reichert, koordinierender Leiter des ENT. Zwischen dem Einsatz und der Nachsorge müssten erst einmal Tage und auch Nächte vergehen, die zeigen, ob sich Belastungsstörungen wie Schlafstörungen oder Alpträume manifestieren.

Schwerpunktmäßig steht beim ENT die Betreuung der Kameraden in den Freiwilligen Feuerwehren im Fokus, „damit diese weiterhin bei stabiler psychischer Verfassung ihren Dienst im Ehrenamt fortführen können.“ Aber auch andere Blaulichtorganisationen können das ENT anfordern. Nach Ermittlung des Bedarfs steht dann eine breite Palette an Angeboten von Gruppen- bis zu Einzelgesprächen für die Einsatzkräfte zur Verfügung. „Jeder kann das Hilfsangebot annehmen, aber niemand muss es tun“, so Reichert weiter.

In der Regel sei die Akzeptanz unter den Einsatzkräften sehr gut. Man wolle den Betroffenen die Sorge nehmen, nach dem Einsatz nun psychisch erkrankt zu sein und aufzeigen, wie Erlebtes besser eingeordnet und verarbeitet werden kann.

