O Tannenbaum in Oranienburg: Groß und schmal oder klein und dick ist wieder Frage

Oranienburg

Große Schmale oder kleine Dicke? Oder doch lieber Große im prachtvollen Nadelkleid? Die Geschmäcker bei der Weihnachtsbaumsuche gehen weit auseinander. Von der Deko ganz zu schweigen. Üppig behängt oder dezent geziert – da sind sich selbst Familienangehörige nicht immer einig.

Jeder hat seinen individuellen Geschmack

Doch bevor die Diskussion um den schönsten Weihnachtsschmuck losgehen kann, braucht man selbstverständlich eine Tanne, die es zu dekorieren gilt: „Jeder hat seinen individuellen Geschmack und sucht sich hier einen Baum aus, der ihm gefällt“, erzählt Petra Hohensee, Mitarbeiterin vom B&M Pflanzenparadies. Sieben Verkaufsstellen betreibt der Pflanzenhändler. Vier davon am Standort Oranienburg.

Einer dieser Stände befindet sich vor dem Parkplatz am Schloss Oranienburg. Verkauft werden hier ausschließlich Nordmanntannen. Von einem Meter Höhe bis zu fast vier Metern sind alle Größen und Formen vertreten. Die Bäume sind in verschiedene Kategorien geteilt.

Mit 13 Euro ist man schon dabei

Mit 13 Euro ist man schon dabei. Für besonders große und üppige Exemplare kann man bis zu 70 Euro ausgeben. „Die Nordmanntanne ist dafür bekannt, dass sie stabil und robust ist“, weiß Mitarbeiterin Petra Hohensee, die schon seit vielen Jahren im Baumverkauf tätig ist. Früher seien Rotfichten im Trend gewesen.

Weihnachtsbaum-Verkauf Oranienburg an der TURM Erlebniscity Quelle: Enrico Kugler

Als Weihnachtsbaum gab es die schon lange vor der Nordmanntanne. Die Fichte verliert in warmen Räumen aber schneller ihre Nadeln und sollte daher erst kurz vor dem Weihnachtsfest aufgestellt werden, rät Petra Hohensee.

Nordmanntanne nicht anspitzen

„Es empfiehlt sich nicht, die Nordmanntanne anzuspitzen“, erklärt sie weiter. Viele würden das tun, damit sie in den Ständer passt. Das Problem dabei: Tannenbäume wie die Nordmanntanne nehmen das Wasser über Kapillaren zwischen Stamm und Rinde auf. Wenn der Baum angespitzt ist, kann er das nicht mehr so gut und vertrocknet schneller.

Geliefert wird die Nordmanntanne hauptsächlich aus Dänemark. Nachdem sie Anfang des Jahres bestellt wurden, reiste die Chefin von B&M Pflanzenparadies persönlich in das Nachbarland, um sie zu begutachten. Vor der Weihnachtszeit werden die Bäume dann nach Deutschland geliefert.

Mit EC-Karte bezahlen

Auch bei der Turm Erlebniscity hat B&M Pflanzenparadies dieses Jahr einen Nordmanntannenstand aufgebaut. Wie am Hauptverkaufsstand gibt es hier die Möglichkeit mit EC-Karte zu bezahlen. „Das ist sehr untypisch für einen Weihnachtsbaumverkauf“, weiß Mitarbeiterin Frau Höpfner. Doch das werde sehr gut angenommen. „Es kommen neben vielen Stammkunden auch Berliner vorbei“, erzählt sie. Einige Badegäste von Turm kommen ganz bequem mit dem Auto aus Berlin angereist, suchen sich einen Baum aus und holen ihn dann nach ihrem Aufenthalt in der Turm Erlebniscity ab. Sehr praktisch.

Seit fünf Jahren Preise stabil

Seit fünf Jahren seien die Preise für die Weihnachtsbäume bei ihnen konstant geblieben, so Höpfner. Ob das im kommenden Jahr so bleiben kann, ist fraglich. Die hohen Energiekosten treffen auch die Weihnachtsbaumindustrie. So ein Baum muss geerntet werden, was Energie kostet, hinzu kommen die Transportkosten.

„Es ist eine anstrengende Arbeit“, so Höpfner. Es bereite ihr aber jedes Jahr auch große Freude, die Bäume an glückliche Besitzer zu vermitteln. Geöffnet haben die Stände des B&M Pflanzenparadies Montag bis Sonnabend von 9 bis 18 Uhr. An den Adventssonntagen von 10 bis 17 Uhr.

Von Franziska von Werder