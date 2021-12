Nach 55 Jahren in der Wasserwirtschaft geht Günter Fredrich zum Jahresende 2021 in den Ruhestand. Der 69-Jährige aus Brieselang führte in den letzten 28 Jahren die OWA, die er mit aufbaute und die heute 141 000 Kunden im Havelland und in Oberhavel versorgt. Seine erste Amtshandlung nach dem letzten Arbeitstag steht für ihn bereits fest.