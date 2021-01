Obdachlos im Oranienpark: 73-Jähriger bekommt Hausverbot

Oranienburg

Als Annette Stenzel-Christahl vor dem Oranienburger Kaufland ihren Einkaufswagen holt, fällt ihr gleich der alte Mann auf. Er sitzt mit dicker Winterjacke und all seinen Habseligkeiten in der Einhausung für die Wagen. Nach ihrem Einkauf geht die Liebenwalderin zum nahegelegenen Stand, kauft eine Bockwurst und eine Boulette und gibt sie dem Mann. „Der hat sich gefreut“, sagt sie. Es sei „furchtbar, dass es so etwas in diesem Land gibt“. Dass der größte Teil der Gesellschaft darüber hinwegsieht, findet sie „erschreckend“. Bei ihrem Einkauf sei ihr der offensichtlich obdachlose Mann zum ersten Mal aufgefallen. Ihm wenigstens mit einer kleinen Geste zu helfen – „für mich selbstverständlich“, sagt sie.

Eingeschlossen in der Behindertentoilette

Wenig später ist der Mann verschwunden. Ist er weggeschickt worden? Wurde er mitgenommen? Ist er freiwillig gegangen? Keiner hat es mitbekommen. Am Tag zuvor hatte es bereits einen Polizeieinsatz gegeben. Der Mann hatte die Behindertentoilette des Einkaufszentrums genutzt, um sich und ein paar Sachen zu waschen. Der Mann sei um Reinlichkeit bemüht, sagen die Leute, die ihn hier seit dem vergangenen Jahr schon öfter gesehen hatten. Mehrfach sei bereits die Polizei geholt worden, einmal auch der Rettungsdienst. Und einmal sei er auch mitgenommen worden. Seine Sachen hätten dann Mitarbeiterinnen eines benachbarten Geschäfts gesichert und untergestellt, damit er sie wieder abholen kann. Einmal gab es auch Ärger, weil er sich in der Behindertentoilette eingeschlossen hatte und zum Ladenschluss das Geschäft abgeschlossen werden sollte.

Niemand kann einfach so gezwungen werden

In diesem Jahr habe es drei Polizeieinsätze im Zusammenhang mit diesem Mann gegeben, informiert Polizeisprecherin Christin Knospe auf Nachfrage. Das sei am 15., 16. und 20. Januar der Fall gewesen. Der Mann sei 73 Jahre alt und stamme aus Oberhavel. Zuletzt habe er eine Kauflandtoilette genutzt. Dabei sei ihm ein Hausverbot ausgesprochen worden, so die Pressesprecherin. Eine Anzeige habe es aber nicht gegeben. Der Mann sei hinausbegleitet worden. „Ihm wurde zudem explizit eine Unterbringung im Obdachlosenheim angeboten“, so Christin Knospe. Diese Möglichkeit sei ausgeschlagen worden. Es könne aber auch niemand zu etwas gezwungen werden. „Wenn der Mann keine Gefahr für sich und andere darstellt, ist es schwierig für uns als Polizei etwas zu unternehmen“, sagt die Sprecherin. Am Ende sei es immer auch eine persönliche Lebensentscheidung.

Eingezogen, aber nicht lange geblieben

Tatsächlich ist der 73-Jährige bereits bekannt im Oranienburger Obdachlosenheim, das die Johanniter für die Stadt betreiben. 20 Plätze gibt es in der Einrichtung an der Greifswalder Straße. Dreimal bereits kam der Mann dort unter. Dreimal hat er es nicht lange ausgehalten und ist wieder ausgezogen.

Warum, das bleibt sein Geheimnis. Die Frage, weshalb Menschen lieber in der Kälte ausharren und während der Wintermonate im Zelt schlafen, kann keiner so genau beantworten. Und die Antworten der Betroffenen klingen auch nicht immer plausibel: Es geht um gegenseitigen Diebstahl, um zu strenge Regeln und häufig auch um eine Suchtkrankheit, die gerne verdrängt wird. Jetzt wäre auch Corona ein möglicher Grund, wohl aber eher eine Ausrede.

Winter ist für Obdachlose gefährlich

Wie gefährlich es ist, im Winter draußen in einem Versteck zu übernachten, zeigt der Fall von Uwe M. Es ist noch keine zwei Jahre her, seit der 57-Jährige im Februar 2019 tot in Oranienburg aufgefunden wurde. Eine Fremdeinwirkung konnte von der Polizei seinerzeit nicht festgestellt werden. Bereits seit deutlich mehr als einem Jahr hatte Uwe M. sein blaues Zelt auf dem versteckten Gelände hinter einem Garagenkomplex an der Ladestraße des Oranienburger Güterbahnhofs aufgeschlagen. Er sei dort jedoch selten zu sehen gewesen, sagten Passanten sowie Schülerinnen des benachbarten Oberstufenzentrums. Zuvor hatte der Mann bereits längere Zeit in einem Dickicht am Blauen Wunder im Lindenring kampiert. Er blieb dabei weitestgehend unbemerkt.

Eigentlich hätte der Mann, der bereits 15 Jahre in der Obdachlosenunterkunft gelebt hatte, nicht im Zelt schlafen müssen. Er hatte sich eine Wohnung im ehemaligen Schmachtenhagener Konsum besorgt. Private Helfer unterstützten ihn – nicht nur beim Einrichten. Über diese Aktion wurde Ende 2017 sogar ein TV-Beitrag gesendet (Focus-TV-Reportage, Sat.1). Er habe sich dort jedoch einsam gefühlt und die Unterkunft selten genutzt, sagten Freunde hinterher.

Insiderin: „ Es fehlen Hilfsangebote“

Polizeisprecherin Christin Knospe kann bei diesem Thema nicht mit definitiven Antworten dienen. Ihre Erfahrungen aus dem Wach- und Wechseldienst im Streifenwagen auf der Straße: „Oft wollen die Leute gar keine Hilfe.“ Jedenfalls keine, die ihr Leben allzu sehr umkrempeln würde. Bei Obdachlosen bedarf es immer eines Teams von Sozialarbeitern und -pädagogen oder Suchttherapeuten, sagt Friseurmeisterin Janette Budtke, die persönliche Erfahrungen mit Obdachlosigkeit gesammelt hat und sich für Betroffene engagiert. Die Obdachlosenunterkunft sei zwar eine gute Adresse, „aber ich denke, dass es zusätzlicher Hilfen bedarf.“ Eventuell könne solchen Menschen nur geholfen werden, wenn ein Vormund eingesetzt wird. „ Es fehlen einfach nach wie vor Hilfsangebote von qualifizierten Leuten auf der Straße“, ist sie überzeugt.

Von Helge Treichel