Oberhavel 2020: Das beschäftigte Polizei und Feuerwehr

Egal ob es brennt, sich ein schlimmer Unfall ereignet hat oder die Hilfe der Polizei benötigt wird: Die Oberhaveler Feuerwehr, aber auch die Ordnungshüter hatten im Jahr 2020 alle Hände voll zu tun. Den Beamten der Polizeiinspektion Oberhavel dürfte wohl etwa der Einbrecher in Erinnerung geblieben sein, der sich nach seiner Tat in Glienicke von einem Taxi abholen lassen wollte. Doch die Polizeibeamten waren dem Langfinger einen Schritt voraus: Sie erwarteten den überraschten 23-jährigen Berliner bereits im Taxi.

Corona bringt Betrüger auf neue Ideen

Die allgegenwärtige Coronapandemie schien auch ganz neue Wege für gewiefte Telefonbetrüger zu eröffnen: Immer wieder klingelten die Telefone vorwiegend älterer Oberhaveler, denen haarsträubende Geschichten von an Corona erkrankten Angehörigen aufgetischt wurden. Deren Überleben hinge nun sowohl am seidenen Faden als auch an einem sehr teuren Medikament, welches die Senioren ja wohl für ihre Liebsten bezahlen würden. Zum Erfolg geführt hat diese Masche zum Glück in Oberhavel nicht. Mit den Eindämmungsverordnungen bekamen die Beamten auch gleich noch ein neues Aufgabengebiet übergeholfen, waren sie doch ab dem Moment für die Kontrolle von ordnungsgemäßem Abstand, Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren verantwortlich.

Feuerwehr funktioniert auch in der Pandemie

Für die Feuerwehren des Kreises stand der Dienstbetrieb außerhalb der Einsätze über weite Strecken still. Die Kameraden trafen sich oft nur noch im Alarmfall, um die Einsatzbereitschaft nicht zu gefährden. Und weil es auf so einem Feuerwehrauto auch mal etwas kuschlig zugeht, sollte auch hier natürlich nicht auf den obligatorischen Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden. Egal ob in Not geratene Tiere – hier sei etwa das in einem Nassenheider Graben steckende Pferd oder herrenlose Bienen in Löwenberg erwähnt –, Unfälle und Brände: Die Männer und Frauen der Wehren waren jederzeit zur Stelle. Anders beim bundesweiten Warntag im September. Dort sollten eigentlich zeitgleich alle Sirenen einen warnenden Heulton von sich geben, doch in vielen Orten des Kreises tat sich – genau – gar nichts. Auch die Warn-Apps versahen ihren Dienst entweder gar nicht oder mit erheblicher Verzögerung. Ein Gutes hat dieses Versagen der Technik allerdings: Man weiß jetzt, was nicht funktioniert – und kann an den Stellschrauben arbeiten.

