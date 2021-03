Oberhavel

Jeden Morgen trotz Corona das gleiche Bild: Stau auf den Straßen Richtung Berlin, überfüllte Regionalbahnen. Mehr als 20.000 Pendler aus 0berhavel sind tagein, tagaus auf dem Weg in die Hauptstadt, davon immer noch die meisten mit dem Auto. „In einer ADAC Mitgliederbefragung gaben aber 50 Prozent der Pendler an, dass sie bei einem entsprechenden Park-and-Ride-Angebot öfter als bislang vom Auto auf den Öffentlichen Nahverkehr umsteigen würden“, sagt Sandra Hass vom Automobilclub.

In einer Mobilitäts-Untersuchung hat der ADAC jetzt die Pendlerströme untersucht und festgestellt: „Es fehlen Park-and-Ride-Anlagen in dieser Region“, so Sandra Hass vom ADAC gegenüber der MAZ. In ihrer Studie erwähnen die Verkehrs-Experten potenzielle P&R-Anlagen zum Umstieg vom Auto in den Öffentlichen Nahverkehr (ÖNVP) in Birkenwerder und Stolpe mit Anschluss zum Bahnhof Hennigsdorf.

Tendenz der Pendlerentwicklung ist weiter steigend

„Aus unserer Sicht ist ein quantitativer und qualitativer Ausbau von Park-and-Ride-Anlagen an verkehrsrelevanten Plätzen mehr als überfällig“, sagte Volker Krane, Verkehrsvorstand des ADAC Berlin-Brandenburg. Die Pendlerzahlen seien in den vergangenen 20 Jahren um nahezu 60 Prozent gewachsen. Und die Tendenz ist weiter steigend mit entsprechenden Folgen für das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt Berlins.

Für Birkenwerder hat der ADAC ein Parkhaus als Lösung für die Parkplatzprobleme. Quelle: Robert Roeske

Die auch vom ADAC verwendeten Daten stammten von der Bundesanstalt für Arbeit (Pendler- sowie Erwerbstätigenstatistik) sowie vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg und ergaben für Oranienburg 10.250 Pendler, Hennigsdorf 7.964, Velten 3.691, Oberkrämer 1700, Hohen Neuendorf 2.500, und Birkenwerder 1.800 Pendler. Die Pendlerzahlen wuchsen in den letzten zehn Jahren um rund 30 Prozent.

ADAC fordert Verdopplung der P&R-Parkplätze

„Es sollte in den kommenden zwei Jahren mindestens eine Verdoppelung der P&R-Parkplätze erfolgen, ansonsten steuern wir mit Blick auf die anstehenden Großbaustellen auf den Berliner Autobahnen, wie dem Dreieck Funkturm, auf einen Verkehrskollaps zu“, sagt Matthias Regner, Leiter Verkehr und Technik des Automobilclubs. Dabei müsste ihm zufolge nicht immer viel Geld in die Hand genommen werden. Die untersuchten Standorte in strategisch günstiger Lage und mit guten Rahmenbedingungen könnten auch rasch um- oder ausgebaut werden – so wie Birkenwerder und Stolpe.

Noch deutlich mehr Menschen könnten auf die Bahn umsteigen. Quelle: picture alliance/dpa

„Ein Parkplatz, den man nicht findet, ist per se ein schlechter Parkplatz. Auch eine benutzerfreundliche, digitale Informations-Plattform und ein entsprechendes Leitsystem sollten für eine smarte Metropolregion eigentlich selbstverständlich sein“, sagt Volker Krane. Die politische Forderung an die Verantwortlichen lautet daher: Verdoppelung des Park-and-Ride-Angebots in den kommenden zwei Jahren und Renovierung bestehender, mangelhafter Anlagen.

Wildes Parken könnte in saubere Anlagen überführt werden

Ein Parkhaus oder eine große P&R-Anlage würde sich nach Ansicht der ADAC-Verkehrsplaner am besten in Birkenwerder realisieren lassen. Günstig gelegen an der Bundesstraße 96a, ausreichende Flächenverfügbarkeit und das bereits jetzt vorhandene wilde Parken könnten in einer sauberen und großzügig angelegten P&R-Anlage dazu führen, dass mehr Autofahrer auf dem Weg nach Berlin umsteigen und so die zahlreichen Staus im berlinnahen Berufsverkehr vermieden werden.

Vor allem wird in der Untersuchung beim Thema Parkhaus in Birkenwerder die 20-Minuten-Taktung der S1 und die sichere Lage hervorgehoben. Eine Fläche, die an das Bahnhofsgelände angrenzt und dafür genutzt werden könnte, brachten die ADAC-Planer dabei auch ins Spiel.

Bus von Raststätte Stolpe zum Bahnhof Hennigsdorf

In Stolpe schlagen die Verkehrsexperten vor, die Rastanlage an der Autobahn zu einer Park-and-Ride-Anlage zu erweitern und mit einem Shuttlebus an den Bahnhof Hennigsdorf anzubinden. Die Busfahrt würde nur zehn Minuten dauern, errechnete der ADAC. Vom Bahnhof wäre dann eine 20-Minuten-Taktung in die Innenstadt gegeben, die allerdings erhöht werden sollte.

Neben den fehlenden Park-and-Ride-Anlagen im Speckgürtel von Berlin wurde an einigen Stationen die Taktung des öffentlichen Verkehrs sowie die Bereitstellung digitaler Informationssysteme über zu erwartbarer Reisezeit, Route, Platzverfügbarkeit in Verbindung mit analoger Beschilderung sowie auch die Sauberkeit bemängelt. Weiter schlägt der ADAC vor, das Autofahrer mit einer Vergünstigung des Angebotes durch Einbindung von P&R-Stationen in die Tarifzone B gelockt werden könnten.

Von Ulrich Hansbuer