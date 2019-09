70 000 Gelbe Tonnen für den Landkreis

Oberhavel

Rund 70 000 gelbe Tonnen rollen demnächst im Landkreis Oberhavel an, sie werden gerade angefertigt. Ab dem 1. Januar 2020 erfolgt die Sammlung gebrauchter Leichtverpackungen in den Haushalten nämlich nicht mehr über den Gelben Sack, sondern über die Tonnen.

Die Abfallwirtschafts-Union Oberhavel (AWU) hat dafür die Ausschreibung der Dualen Systeme wieder gewonnen und wird alle Privathaushalte im Gebiet des Landkreises beliefern. Die Tonnen sollen – genau wie die Papiertonne – einen Inhalt von 240 Liter haben wird und in einem 14-tägigen Rhythmus geleert werden. Die AWU wird die Gelben Tonnen, ähnlich wie die Papiertonnen, mit Seitenladern entleeren.

Bereits Mitte März hatten die Oberhaveler Kreistagsabgeordneten mehrheitlich für die Einführung der Gelben Tonne gestimmt, um Schluss zu machen mit aufgerissenen Säcken, aus denen sich Verpackungsmüll über Straßen, Grünanlagen und Plätze verteilt. Auch alle Fachausschüsse hatten sich einstimmig für den Wechsel im Entsorgungssystem ausgesprochen.

Ob sich mit dem Wegfall der besser einsehbaren Gelben Säcke die Menge der Abfälle, die nicht hineingehören, mit Einführung der Gelben Tonnen erhöhen wird, das müssen die Erfahrungen zeigen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber, dass die Tonnen aber nummeriert werden. So ist genau zuzuordnen, wem welche Tonne gehört. In Ostprignitz-Ruppin hat man damit gute Erfahrungen gemacht.

Von Marco Paetzel