Oberhavel

Die AWU bietet in den kommenden Wochen eine Weihnachtsbaumsammlung an und hat die Abholtermine für den Landkreis Oberhavel veröffentlicht. Die AWU bittet dabei darum, die abgeschmückten Bäume am jeweiligen Abholtag bis 6 Uhr an den Straßenrand vor dem Grundstück oder in Großwohnanlagen an den Containerstellplätzen abzulegen.

Birkenwerder: Freitag, 10. Januar 2020.

Fürstenberg: Dienstag, 7. Januar: Fürstenberg Stadt. Ortsteil (OT) Altthymen, OT Blumenow, OT Boltenhof, OT Bredereiche, OT Damshöhe, OT Drögen, OT Großmenow, OT Himmelpfort, OT Kleinmenow, OT Neuthymen, OT Qualzow, OT Steinförde, OT Steinhavelmühle, OT Zootzen. Mittwoch, 8. Januar: OT Barsdorf, OT Neubau, OT Neutornow, OT Ringsleben, OT Tornow.

Glienicke: Dienstag, 21. Januar.

Gransee: Dienstag, 7. Januar: OT Dannenwalde, OT Granzow. Mittwoch, 8. Januar: OT Altlüdersdorf, OT Neulögow, OT Neulüdersdorf, OT Seilershof, OT Wendefeld, OT Wentow. Donnerstag, 9. Januar: Gransee Stadt, OT Buberow, OT Kraatz, OT Margaretenhof, OT Meseberg, OT Ziegelei, OT Ziegelscheune.

Großwoltersdorf und die Ortsteile Altglobsow, Buchholz, Burow, Wolfsruh und OT Zernikow: Mittwoch, 8. Januar.

Hennigsdorf und OT Nieder Neuendorf: Donnerstag, 16. Januar, OT Stolpe Süd: Freitag, 17. Januar. Hohen Neuendorf: Mittwoch, 22. Januar. OT Bergfelde, OT Borgsdorf und OT Stolpe: Freitag, 17. Januar.

Kremmen und OT Amalienfelde: Dienstag, 14. Januar. OT Beetz, OT Flatow, OT Groß Ziethen, OT Hohenbruch, OT Sommerfeld, OT Staffelde: Mittwoch, 15. Januar.

Leegebruch: Freitag, 24. Januar.

Liebenwalde und die Ortsteile Hammer, Kreuzbruch und Liebenthal: 10. Januar. OT Freienhagen und OT Neuholland: Montag, 20. Januar.

Löwenberger Land: Donnerstag, 9. Januar: OT Gutengermendorf, OT Häsen, OT Klevesche Häuser, OT Neuhäsen. Montag, 13. Januar: OT Falkenthal. Dienstag, 14. Januar: OT Glambeck, OT Grieben, OT Großmutz, OT Grüneberg, OT Hoppenrade, OT Liebenberg, OT Linde, OT Löwenberg, OT Neulöwenberg. Montag, 20. Januar: OT Nassenheide, OT Neuendorf, OT Teschendorf.

Mühlenbecker Land OT Mühlenbeck: 15. Januar. Donnerstag, 23. Januar: OT Schildow, OT Schönfließ, OT Summt. Freitag, 24. Januar: OT Zühlsdorf.

OberkrämerOT Bärenklau: Mittwoch, 8. Januar. Montag, 13. Januar: OT Bötzow, OT Eichstädt, OT Klein Ziethen, OT Marwitz, OT Neu Vehlefanz, OT Schwante, OT Vehlefanz, OT Wolfslake.

Oranienburg OT Lehnitz, OT Friedrichsthal, OT Malz: Dienstag, 7. Januar. Mittwoch, 8. Januar: OT Germendorf, OT Sachsenhausen, OT Tiergarten, OT Wensickendorf, OT Zehlendorf. Donnerstag, 9. Januar: Oranienburg Stadt.

Schönermark:Donnerstag, 9. Januar.

Sonnenberg und die OT Baumgarten, Rauschendorf, Rönnebeck, Schulzendorf: Donnerstag, 9. Januar.

Stechlinund die OT Dagow, Dollgow, Güldenhof, Menz, Neuglobsow, Neuroofen, Schulzenhof: Mittwoch, 8. Januar.

Velten:Dienstag, 14. Januar. Donnerstag, 9. Januar.

Zehdenick OT Burgwall, OT Marienthal, OT Ribbeck, OT Zabelsdorf: Mittwoch, 8. Januar. Freitag, 10. Januar: Zehdenick Stadt, OT Neuhof. Montag, 13. Januar: OT Badingen, OT Bergsdorf, OT Kappe, OT Klein Mutz, OT Krewelin, OT Kurtschlag, OT Mildenberg, OT Osterne, OT Vogelsang, OT Wesendorf.

Von Knut Hagedorn