Die MAZ hat in den zurückliegenden Wochen wertvolle Hedwig-Bollhagen-Keramik versteigert, die Weihnachtsaktion ist jetzt abgeschlossen. Mit dem Erlös von 3730 Euro wollen wir dem siebenjährigen Jann Enghusen eine Freude bereiten. Der an der Glasknochenkrankheit leidende Junge aus Velten möchte einmal mit dem ICE fahren und in einem Hotel übernachten.