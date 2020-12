Marwitz

Wow. Diese Keramik sieht richtig schick aus. Auch in dieser Weihnachtszeit haben Sie, liebe Leser, es in der Hand, Ihr Glück zu ersteigern und dabei Gutes zu tun. Eines der zehn Produkte aus der Hedwig-Bollhagen-Produktion in Marwitz könnte bald Ihnen gehören.

Die Auktion läuft bereits auf Hochtouren. In der vergangenen Woche gab es eine Menge Gebote. Am Freitag machte Detlef Olschewski aus Hennigsdorf sogar für alle Produkte eine Offerte. Insgesamt kommen nun schon 930 Euro zusammen.

Die hochwertigen Stücke haben einen Wert von insgesamt 3167 Euro – die HB-Werkstätten und die MAZ versteigern sie bis zum 18. Dezember (12 Uhr). Bieten Sie mit! Immer in Zehner-Schritten, per Telefon 03301/59 45 24 (Mo bis Fr, 10 bis 17 Uhr) oder E-Mail an ­oranienburg@maz-online.de. Schreiben Sie uns die Nummer und was Sie für das edle Produkt bieten.

Jann will einmal mit dem ICE fahren

Steffen Blochel, Geschäftsführer von HB International, ist von der Aktion begeistert. „Diese besondere Kollektion wird 2021 wieder in den Regalen stehen. Sie heißt Ritz schwarz/grün“, erklärt der 45-Jährige. „Wir sind sehr froh, mit der MAZ diese Weihnachtsaktion wieder durchführen zu können und hoffen, dass sie so wie in den letzten Jahren erfolgreich läuft. Gerade für den kleinen Jann aus Velten.“

Denn das Geld, das am Ende zusammenkommt, bekommt der Siebenjährige. Jann Enghusen aus Velten sitzt aufgrund seiner Glasknochenkrankheit im Rollstuhl ( MAZ berichtete). Der Junge liebt Züge. Sein Wunsch: einmal ICE fahren, am liebsten mit einer Hotelübernachtung. Vielleicht auf dem Brocken im Harz. „Drücken wir die Daumen, dass viel Geld für den tapferen Jungen zusammenkommt“, so Blochel.

Ersteigern Sie Ihr Glück für einen gute Zweck! Rufen Sie Montag bis Freitag (ab 10 Uhr) an:

03301/59 45 24

Nummer 1: Teekanne mit Stövchen. aktuelles Gebot: 120 Euro. Wert: 500 Euro. Quelle: Bollhagen-Stiftung

Nummer 2: Teetasse mit Brotteller. aktuelles Gebot: 70 Euro. Wert: 276 Euro. Quelle: Bollhagen-Stiftung

Nummer 3: Keksdose. aktuelles Gebot: 80 Euro. Wert: 260 Euro. Quelle: Bollhagen-Stiftung

Nummer 4: Dose. aktuelles Gebot: 60 Euro. Wert: 152 Euro. Quelle: Bollhagen-Stiftung

Nummer 5: Tablett. aktuelles Gebot: 80 Euro. Wert: 230 Euro. Quelle: Bollhagen-Stiftung

Nummer 6: Teekanne. aktuelles Gebot 100 Euro. Wert: 339 Euro. Quelle: Bollhagen-Stiftung

Nummer 7: Frühlingsvasen. aktuelles Gebot: 110 Euro. Wert: 228 Euro. Quelle: Bollhagen-Stiftung

Nummer 8: Henkelschale. aktuelles Gebot: 130 Euro. Wert: 127 Euro. Quelle: Bollhagen-Stiftung

Nummer 9: Zuckerdose. aktuelles Gebot: 70 Euro. Wert: 143 Euro. Quelle: Bollhagen-Stiftung

Nummer 10: Keksdose. aktuelles Gebot: 90 Euro. Wert: 285 Euro. Quelle: Bollhagen-Stiftung

Von Sebastian Morgner