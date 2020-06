Oberhavel

Die gute Nachricht vorab: Bislang hat sich keine Corona-Infektion in der Oranienburger Park-Kita bestätigt. „Alle Ergebnisse, die wir bislang haben, sind allesamt negativ“, erklärt Oberhavels Amtsarzt Christian Schulze. Um welchen Infekt es sich bei den Erkrankungen in der Kita gehandelt haben könne, sei noch unklar. In jedem Falle habe es am Anfang für Christian Schulze und seine Mitarbeiter nach Corona ausgesehen. Knapp 30 Kinder und zwei Mitarbeiter der Kita hatten zuletzt grippale Symptome wie Husten, Schnupfen und Fieber gezeigt. Es würden aber auch noch Testergebnisse ausstehen, erklärt der Amtsarzt weiter.

Insgesamt sei der Landkreis Oberhavel bislang relativ gut durch die Zeit der Corona-Pandemie gekommen. Es habe 322 Infektionen gegeben, neun Menschen seien verstorben. Im Sommer sei die Infektanfälligkeit nicht mehr so hoch. „Die Chance, sich mit dem Virus anzustecken, besteht weiterhin. Wir sind von der Normalität noch weit entfernt.“

Relativ niedrige Todeszahlen

Solange es noch keinen Impfstoff gebe, werde man immer wieder mit kleineren Ausbrüchen rechnen müssen. Der Landkreis Oberhavel liege bislang insgesamt im oberen Mittelfeld, was die Infektionszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner angehe, mit relativ niedrigen Todesraten. „Da sind wir, etwa verglichen mit Barnim oder Potsdam-Mittelmark, noch ganz glimpflich davongekommen“, so Christian Schulze. Der Lockdown sei richtig gewesen, man habe viele Menschenleben retten können. Dennoch mache ihn jeder Tote betroffen.

Im Landkreis habe es etwa einen 52-Jährigen getroffen, genau wie einen 76-Jährigen, der körperlich fit und noch geradelt und gewandert sei. „Es ist uns ein großes Rätsel, wir wissen noch nicht, wen es so hart trifft und wen nicht“ , erklärt der Amtsarzt. Man wisse auch noch zu wenig über die Ansteckungswege, um alle Infektionsketten ganz bis zum Schluss aufzuschlüsseln. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes würden aber Kontaktpersonen akribisch hinterhertelefonieren – auch ein Monitoring, also tägliche Anrufe bei Abgesonderten, durch Mitarbeiter gebe es.

Der Amtsarzt empfiehlt die Corona-Warn-App

Elf Fälle habe es gegeben, in denen sich Menschen nicht an die Auflagen in der Quarantäne gehalten – dies sei in der Hennigsdorfer Asylunterkunft passiert. „Aber der Großteil der Bevölkerung hat sich gut an die Auflagen gehalten“, so Schulze, der auch den meisten Asylbewerbern in Stolpe-Süd eine gute Kooperation bescheinigt – auch bei den Reihentestungen, die dort nötig waren. Insgesamt rund 1000 Menschen im Landkreis seien in den vergangenen Wochen bereits für eine gewisse Zeit abgesondert worden, weil sie Kontakt zu Corona-Infizierten hatten.

Die neue Corona-Warn-App empfiehlt der Amtsarzt, sie sei ein zusätzliches Instrument für das Gesundheitsamt. Je mehr Leute die App herunterladen, desto besser. „Meine Besorgnis war anfangs, dass sich jemand aus Spaß als infiziert meldet und das eine Lawine aus Besorgnis bei möglichen Kontaktpersonen auslöst“, so Schulze. Doch das sei aber nicht möglich, weil es einen QR-Code brauche, den tatsächlich nur positiv Getestete erhalten. Wenn die App Alarm schlage, sei es auch erstmal nur ein Hinweis für die Menschen, sich beim Hausarzt, der Kassenärztlichen Vereinigung oder dem Gesundheitsamt zu melden. „Dann schätzen wir die Situation ein und entscheiden über einen Abstrich.“ Eine rechtliche Verpflichtung für Betroffene bestehe bei einer Warnung der App nicht, so der Amtsarzt.

Was passiert, wenn die zweite Welle kommt?

Für eine eventuelle zweite Welle sei der Landkreis Oberhavel indes gut gewappnet, auch wenn derzeit einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der nun etwa beruhigten Lage den lange ersehnten Urlaub genießen könnten. „Sollte es nochmals zum Ausbruch zu kommen, haben wir Erfahrungen und auch Mitarbeiter aus anderen Bereichen, auf die wir zurückgreifen könnten“, so Christian Schulze.

Der Amtsarzt hat auch Verständnis für die Lockerungen, die die Landesregierung beschlossen habe. Der Mensch sei schließlich auch ein soziales Wesen. Dennoch mahnt er, grundsätzlich weiter auf Hygiene, gute Belüftung und den geforderten Abstand zu achten.

