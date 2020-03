Amtsarzt zum Corona-Virus: „Ich sehe uns im Moment sehr gut gerüstet“

Oranienburg

Am Montagabend wurde der erste Corona-Fall im Landkreis Oberhavel bekannt: ein 51-Jähriger aus Hohen Neuendorf hatte sich mit dem Lungenvirus offenbar während des Ski-Urlaubs in Südtirol infiziert. Oberhavels Amtsarzt Christian Schulze (51), seit 2013 im Amt, spricht über die Krankheit und die Vorkehrungen im Landkreis.

Herr Schulze, wie geht es dem erkrankten Hohen Neuendorfer, der nun zuhause in Quarantäne ist?

Christian Schulze: Ich bin sehr glücklich, dass es dem Betroffenen den Umständen entsprechend gut geht. Man muss ja sehen, dass etwa 85 Prozent der Infektionen relativ glimpflich verlaufen. Wir stehen aber in ständigem Kontakt mit dem Ehepaar. Ob die Ehefrau auch erkrankt ist, können wir momentan allerdings noch nicht sagen. Es ist aber sehr wahrscheinlich. Auch drei der sechs Klinik-Mitarbeiter, die mit dem erkrankten Mann Kontakt hatten, befinden sich nun in häuslicher Isolation.

Der renommierte Virologe Christian Drosten hat erklärt, dass das Virus etwa 70 Prozent der Deutschen erreichen könnte. Würden Sie diese Prognose für Oberhavel teilen?

Es wäre verwegen, sich gegen die Meinung eines so hochkarätigen Wissenschaftlers zu wenden. Wir haben aber im Moment noch sehr wenig Vorstellungen darüber, wie schnell sich das Virus in Deutschland ausbreitet. Aber wenn wir von ähnlichen Infektionsszenarien wie etwa bei der Influenza ausgehen, kann das schon durchaus sein.

Würden Sie sagen, dass der Landkreis dafür gut gerüstet ist?

Ich sehe uns im Moment sehr gut gerüstet. Wir haben früh eine Ruf-Dauerbereitschaft hochgefahren und haben tägliche Lagebesprechungen. Ich bin auch unglaublich stolz auf meine Truppe des Gesundheitsamtes, die momentan durch vier Verwaltungsfachkräfte unterstützt wird. So kann der Verwaltungsalltag in der Behörde auch noch funktionieren. Man muss ja sehen, dass wir bei der neuen Hotline für Bürger alleine am Dienstag rund 120 Anrufe und 40 E-Mails hatten, die alle einzeln beantwortet werden mussten. Da hat niemand auf die Uhr geschaut und bis weit über die Zeit gearbeitet.

Besonders gefährdet sind ja vor allem Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Gibt es spezielle Vorkehrungen in Krankenhäusern und Altenheimen?

Vorerkrankte, Ältere und Immunsuppressierte (etwa Menschen mit schwachem Immunsystem während der Chemotherapie, die Red.) sind schwerer betroffen, bei ihnen ist auch die Sterblichkeit höher. In Krankenhäusern wird ohnehin ein hohes hygienisches Standardregime gefahren, man muss ja auch an Erkrankungen wie Influenza oder Multiresistente Keime denken. Auch Altenheime sind angehalten, ein hohes Maß an hygienischen Maßnahmen zu treffen. Aber speziell für Corona gibt es in Senioreneinrichtungen keine Maßnahmen.

Am Dienstag hat das Hohen Neuendorfer Curie-Gymnasium Eltern angehalten, ihre Kinder mit Erkältungen nicht mehr in die Schule zu schicken. Ist das ein Einzelfall oder ziehen andere Schulen nach?

Wir werden am Donnerstag die Schulleiter zu einer gemeinsamen Runde einladen und koordinierte Maßnahmen absprechen. Wenn ein Schulleiter eine solche Maßnahme trifft, muss er sich überlegen, auf welcher Rechtsgrundlage er das tut. Es ist wie in jeder anderen Gemeinschaftseinrichtung auch – wer erkrankt ist, hustet oder einen fieberhaften Infekt hat, sollte sich schon überlegen, ob er nicht sowieso zuhause bleibt.

Müssen Eltern auch damit rechnen, dass in den kommenden Wochen Kitas geschlossen werden?

Sollte es zu einem Erkrankungsfall kommen und es in der derzeitigen Phase der Eindämmung sinnvoll und notwendig sein, eine Einrichtung – egal welcher Art – zu schließen, um eine Infektionskette zu unterbrechen, dann wird das Gesundheitsamt diese Maßnahme treffen. Wir müssen aber auf dem Teppich bleiben und können nicht das gesamte gesellschaftliche Leben plattmachen – solange es keinen Verdacht gibt oder eine Erkrankung vorliegt, plädiere ich für maßvolle Entscheidungen.

Wie funktioniert die Informationskette bei einem Corona-Fall?

Bürger, die sich für verdächtig halten, sollten erstmal telefonisch zum Hausarzt Kontakt aufnehmen. Dieser entscheidet dann über einen Corona-Test. Wenn es der Person aber sehr schlecht geht oder der Hausarzt keine Sprechzeit hat, sollten sie den Rettungsdienst rufen und erklären, warum sie sich infiziert haben könnten und was die Symptome sind – charakteristisch sind etwa schnelles, hohes Fieber und trockener Husten. Der Rettungsdienst wiederum informiert sofort die Rettungsstelle. Dort wird dann ein Test gemacht. Sobald das Ergebnis vorliegt, agieren wir und sprechen etwa eine Isolation der Person aus. Bis das Testergebnis da ist, dauert es momentan 24 Stunden – vor einigen Wochen waren es noch fünf bis sechs Stunden. Das liegt vor allem daran, dass die Labore überlastet sind. Während des Wartens auf das Ergebnis ist Isolation angesagt. Diese kann dann mindestens 14 Tage bestehen bleiben, wenn eine Infektion vorliegt.

Sie selbst hatten sich ja nach einem Südtirol-Urlaub selbst testen lassen, obwohl sie eigentlich kein klassischer Verdachtsfall waren.

Ich hatte keinen Kontakt mit einer erkrankten Personen, hatte keine Symptome und war in keinem Infektionsgebiet. Ich habe mich aber dennoch testen lassen, weil es ein minimales Restrisiko gab. Und ein Amtsarzt kann ja nicht seine Behörde lahmlegen. Ich hatte am Dienstag in Potsdam mit Ministerin, Staatssekretär, Landrat, einer Dezernentin und der obersten Hygienikerin des Landes zu tun. Der Test war das doppelte Netz, um Entscheidungsträger zu schützen. Ich kann gut nachvollziehen, dass es Unmut bei den Leuten hervorruft, die wir momentan nicht testen, sondern nur in Quarantäne schicken. Aber es ging hier um den Schutz von Entscheidungsträgern.

Können Sie einschätzen, wielange das Corona-Virus Oberhavel noch im Griff haben wird?

Das kann ich nicht sagen, das wäre absolute Kaffeesatzleserei. Pest und Spanische Grippe kosteten Millionen Menschen das Leben und brachen dann einfach ab. Warum das so ist, lässt sich auch heute medizinisch noch nicht genau erklären. Es wäre aber wünschenswert, wenn das Coronavirus – ähnlich wie die Influenza – zum Sommer hin abebbt. Dass es bei der Influenza so ist, mag damit zusammenhängen, dass sich die Menschen im Winter eher gemeinsam in geschlossenen Räumen aufhalten.

Es gibt ja viele Konzerte, Feste oder Ausstellungen in den kommenden Wochen im Landkreis. Würden Sie dazu raten, diese zu meiden?

Das Robert-Koch-Institut hat uns da ganz klare Handlungsempfehlungen gegeben, die ich unterstütze. Veranstaltungen mit internationalem Charakter sind etwa kritisch zu sehen: Wir haben auch derzeit eine Anfrage einer Kommune, in der ein Tanzfestival stattfinden soll mit Teilnehmern aus ganz Europa und einer hohen Besucherzahl. Für eine solche Veranstaltung bräuchte man starke Auflagen. Also etwa, dass die Leute ein Eingangs-Screening bekommen und nicht erkältet sind. Aber wie wollen sie mehrere hundert Leute bei der Ankunft kanalisieren und dann untersuchen? Auch Veranstaltungen mit großen Massen samt Körperkontakt in Räumen, die sich nicht belüften lassen – bei so etwas hätte ich arge Bedenken. Aber das klassische regional begrenzte Fußballturnier mit 300 Leuten an der frischen Luft sehe ich nicht als Problem an.

Von Marco Paetzel