Oberhavel/Hennigsdorf

Der AfD-Kreisverband Oberhavel hat am Montag seinen Kreisvorstandes in Hennigsdorf neu gewählt: Die Mitgliederversammlung bestätigte einstimmig den bisherigen Kreisvorsitzenden Andreas Galau im Amt. Der 51-jährige AfD-Landtagsabgeordnete ist zugleich Vizepräsident des Landtages Brandenburg. „Ich bedanke mich bei meinen vielen Unterstützern für das mir erneut entgegengebrachte Vertrauen. Mein wichtigstes Ziel wird es sein, unseren Kreisverband auf die kommende Bundestagswahl vorzubereiten. Wir müssen schnellstmöglich eine tragfähige Wahlkampagne erarbeiten, um auf etwaige vorgezogene Neuwahlen vorbereitet zu sein“, so Galau. Als Stellvertreter wurden Dietmar Buchberger und Sabine Barthel im Amt betätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden Kreisschatzmeister Daniel Friese, Schriftführer Michael Eggenstein sowie der Beisitzer Dieter Bauer. Sascha Schiwek und Gunnar Berndt komplettieren als Beisitzer den neugewählten Kreisvorstand. Der Kreisverband Oberhavel der AfD wurde im Dezember 2013 gegründet und hat heute 156 Mitglieder.

Von MAZonline