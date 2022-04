Oberhavel

Insgesamt 16 Anwohner der Städte Oranienburg, Hennigsdorf, Kremmen und Velten zeigten am Donnerstag Betrugsversuche an, nachdem sie Mahnschreiben einer Anwaltskanzlei erhalten hatten. Keiner der Oberhaveler hatte zuvor ein Gewinnspielabonnement abgeschlossen, so wie es in den Brief genannt worden war. Der Forderung, 289,50 Euro auf ein Konto zu überweisen, kamen sie nicht nach und erstatteten eine Anzeige.

Von MAZonline