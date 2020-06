Arbeitsmarkt: Corona kostet viele Jobs

Oberhavel

Coronabedingt ist die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Oberhavel im Mai weiter gestiegen. Demnach waren 6285 Menschen ohne Job – das sind 247 Leute mehr als noch im April. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind es sogar 798 Menschen mehr ohne Job. Entsprechend steigt die Arbeitslosenquote auf 5,4 Prozent an. Im Vergleich zum April sind das nur 0,1 Prozent mehr. Dramatischer wird der Unterschied beim Blick auf die Arbeitslosenquote vom Mai 2019 – sie lag um 0,6 Prozent unter der aktuellen Marke.

In der Geschäftsstelle Oranienburg waren im Mai 4754 Menschen ohne Job, die Arbeitslosenquote lag hier bei 4,9 Prozent. Sehr viel höher, nämlich bei 7,9 Prozent, lag sie in der Geschäftsstelle Gransee. Dort waren im Mai 1531 Menschen ohne Job.

Viele Firmen wollen Fachkräfte halten

In der Altersgruppe bis 25 Jahre ist ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit um 36,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Mit dieser Entwicklung liegt die Agentur Neuruppin im Brandenburger Trend. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit fällt deutlich moderater als noch im April 2020 aus. Viele Firmen sind weiterhin bemüht, ihre Fachkräfte zu halten und nutzen die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kurzarbeit. Dieses Vorgehen hat in den letzten drei Monaten im Wesentlichen dazu beigetragen, Schlimmeres zu verhindern.

„Sorge bereitet uns der hohe Zugang an Jugendlichen, die entweder gerade erst begonnen hatten zu arbeiten oder kurz davor stehen ihre Ausbildung zu beenden. Diese Entwicklung werden wir dezidiert beobachten, angesichts aber auch weiterhin bestehender demografischer Veränderungen und des sich abzeichnenden Fachkräftebedarfes ist die Übernahme von jungen Menschen eine Investition in die Zukunft“ so Beate Kostka, Chefin der Agentur für Arbeit Neuruppin.

Kamen im April 2020 die Arbeitslosmeldungen im Schwerpunkt aus den von der Corona-Krise besonders betroffenen Branchen, stellt sich die Situation im Mai anders dar. Arbeitslosmeldungen erfolgten zwar wie im Vormonat aus dem kaufmännischen Bereich, dem Verkauf und Einzelhandel sowie Hotel- und Gaststättengewerbe, auffällig sind nun aber auch die Bereiche Verkehr und Logistik, Führen von Fahrzeugen und Transportgeräten sowie der Bereich Maschinen- und Fahrzeugtechnik.

