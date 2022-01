Oberhavel: Ausgangssperre für Ungeimpfte gilt ab Sonnabend

Oberhavel

Wegen der aktuell hohen Inzidenz gilt für den Landkreis Oberhavel ab Sonnabend, 22. Januar, eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für bestimmte Personengruppen. Ausgenommen davon sind vollständig geimpfte und genesene Personen sowie jene Personen, die sich nachgewiesen aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Anlass für diese Ausgangsbeschränkung ist die Höhe der Sieben-Tage-Inzidenz in Oberhavel, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 750 überschritten hat.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberhavel liegt mit Datum vom Freitag dieser Woche bei 957,4. Am Donnerstag hatte sie den Wert von 810,8 erreicht, am Mittwoch 781,9. Parallel dazu liegt der Anteil der intensivstationär behandelten Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Relation zu den tatsächlich verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten in Brandenburg über dem Schwellenwert von mindestens zehn Prozent, wie das Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit mitteilt.

Es gibt Ausnahmen

Diese Veröffentlichung des Landesamtes hat der Landkreis Oberhavel am Freitag, 21. Januar, öffentlich bekannt gemacht. Gemäß der zweiten Sars-Cov-2-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg gilt damit ab Samstag die nächtliche Ausgangsbeschränkung für alle genannten Personengruppen von 22 bis 6 Uhr des Folgetages. In dieser Zeit ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur in wichtigen Ausnahmefällen zulässig.

Dazuzählen: der Besuch von Ehe-oder Lebenspartnerinnen und -partnern sowie von Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten

die Wahrnehmung des Sorge-oder eines gesetzlichen oder gerichtlich angeordneten Umgangsrechts

die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen

die Begleitung und Betreuung von schwer erkrankten Kindern, von Sterbenden und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen

die Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und pflegerischer Leistungen

die Inanspruchnahme veterinärmedizinischer Leistungen und die Versorgung und Pflege von Tieren

die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum

das Aufsuchen der Arbeitsstätte und die Ausübung beruflicher, dienstlicher oder der Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben dienender ehrenamtlicher Tätigkeiten,

die Teilnahme an Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes, religiösen Veranstaltungen, nicht-religiösen Hochzeiten und Bestattungen

die Teilnahme an laut Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg nicht untersagten Veranstaltungen

die Durchführung von Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und zur Jagdausübung durch jagdberechtigte und beauftragte Personen.

Ausgangsbeschränkung entfällt unter Prämissen

Wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Oberhavel den Schwellenwert von 750 nicht mehr überschreitet und zudem an den drei Tagen auch der Anteil der intensivstationär behandelten Covid-19-Patienten weniger als zehn Prozent bezüglich der tatsächlich verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten beträgt, wird der Landkreis dies in geeigneter Weise öffentlich bekanntgeben. Ab dem Tag nach der Bekanntgabe entfällt die nächtliche Ausgangsbeschränkung.

