Beginn der Badesaison: Es fehlen Rettungsschwimmer

Das Land Brandenburg lockert die Corona-Maßnahmen weiter, auch die Badesaison kann nun offiziell beginnen. So wird etwa der Veltener Bernsteinsee am Freitag, 5. Juni, 9 Uhr morgens, wieder öffnen. Um die Hygienebedingungen einzuhalten, wird die Besucherzahl allerdings auf 1000 Gäste pro Tag begrenzt. Der Verkauf der Tickets erfolgt ausschließlich online – für die Dokumentation der persönlichen Daten im Falle der Feststellung eines Corona-Krankenfalls. Zudem werden die Gäste gebeten, nur gesund zu kommen. Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist überall auf dem Gelände und im Wasser einzuhalten. Die Bade-Plattform im Schwimmerbereich des Bernsteinsees kann aber nicht genutzt werden, da dort eine Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich ist. Es ist zudem nötig, die Badezeit von 9 bis 18 Uhr zu beschränken, da die Rettungsschwimmer nur bis 18 Uhr vor Ort sind. Das Ende wird gegen 17.30 Uhr angekündigt.

Bald füllt sich der Strand am Bernsteinsee wieder, allerdings nur moderat. Quelle: Paetzel

Es gibt aber einige Neuerungen am See, aktuell werden der Sanitärbereich und der Rettungsschwimmerbungalow nach mehr als 30 Jahren Nutzung renoviert, die Sanitärobjekte werden ausgetauscht. „Planer sind darüber hinaus damit beauftragt, für das Gelände ein stimmiges Gestaltungskonzept zu entwickeln, das noch in diesem Jahr der Politik vorgestellt werden soll“, erklärt Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner. Zudem wird sich der Berliner Gastronom und Veranstalter Arnold Bergmann um die Verpflegung der Badegäste am Bernsteinsee kümmern. Bergmann Gastronomie wird die Seebesucher aus einer ansprechenden, mobilen Blockhütte mit Biergarten und auf einer mobilen Seeterrasse mit Speisen und Getränken versorgen ( MAZ berichtete).

Auch in Nieder Neuendorf kann gebadet werden

Auch die Naturbadestelle in Nieder Neuendorf darf gemäß den allgemeinen Abstands- und Hygienereglungen ebenfalls wieder genutzt werden, das heißt sowohl der Aufenthalt auf der Wiese als auch das Baden mit entsprechendem Abstand sind möglich.

Die Badestelle am Briesesee ist zugänglich und darf zum Baden und Entspannen genutzt werden. Es gelten jedoch die Abstands- und Hygieneregeln.

Auch das Strandbad am Kiessee in Schildow im Mühlenbecker Land hat wieder geöffnet. An dem Gewässer gibt es mehrere Badestellen mit teils sehr flachem Wasser, sodass kleine Kinder dort sicher planschen können. Doch auch diejenigen, die die Ruhe suchen, finden rund um den See ein stilles und gemütliches Plätzchen zum Baden.

Personal für den Lehnitzsee gesucht

Besuchbar ist auch wieder die Strandwiese des Wald- und Seegutes in Kremmen. Das Gelände an der Seelodge am Kremmener See ist jeden Tag zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren ein Euro.

Wann die offiziellen Badestellen am Oranienburger Lehnitzsee in Betrieb gehen, ist ungewiss. Das erklärte Stadtsprecherin Nadine Schlitt am Dienstag auf MAZ-Nachfrage. „Der Einsatz der Strandwache am weißen Strand wird voraussichtlich teilweise oder gar nicht erfolgen“, hieß es aus der Stadtverwaltung. Grund seien fehlende Rettungsschwimmer aber auch die teils nur schwer umsetzbaren Corona-Sicherheitsvorkehrungen. Haushaltsmittel für die Besetzung der Strandwache seien freigegeben worden, so Schlitt. Jedoch gebe es derzeit schlichtweg zu wenig einsatzfähige Rettungsschwimmer.

Auch in Zehdenick gibt es keine Rettungsschwimmer

Ganz ähnliche Probleme wie die Oranienburger haben die Zehdenicker. Nach wie vor sieht es nicht danach aus, dass das Waldbad in dieser Saison seine Tore für Badelustige öffnen kann. „Wir haben bislang immer noch keinen Rettungsschwimmer finden können“, sagte Dirk Wendland am Mittwoch auf Nachfrage der MAZ. „Wir würden das Waldbad wirklich sehr gerne öffnen, zumal das jetzt unter entsprechenden Auflagen wieder möglich ist und viele Leute ihren Urlaub dieses Jahr notgedrungen daheim verbringen“, so der stellvertretende Bürgermeister.

Für das Waldbad gibt es keine Rettungsschwimmer. Quelle: Landkreis Oberhavel

Es sei nach wie vor das Ziel der Stadt, den Badebetrieb wieder möglich zu machen. Das könne jedoch nur dann klappen, wenn es gelinge, einen ausgebildeten Rettungsschwimmer zu finden, der die nötige Befähigung vorweisen kann. Dies sei mit Blick auf den Status der örtlichen Anlage als Bad (mit Liegewiese, zwei Stegen, Umkleidemöglichkeiten, Toiletten und einer Einzäunung) absolut notwendig. Erschwerend komme hinzu, dass gegenwärtig keine Kurse zur Ausbildung von Rettungsschwimmern angeboten werden.

In Fürstenberg ist die Saison gesichert

Der nächste, so sei bei Internetrecherchen festgestellt worden, werde erst im September dieses Jahres angeboten. Die Stadt, so versicherte der stellvertretende Bürgermeister erneut, sei auf der Suche nach einem Rettungsschwimmer zu fast allem bereit. Die Überlegungen reichten bis hin zu einem zeitlich begrenzten Anstellungsverhältnis. Die Kommune habe jährlich einen Betrag von 20 000 Euro im Haushaltsplan für das Waldbad eingestellt. Das sei auch 2020 nicht anders.

Besser als in Zehdenick sieht es für die Stadt Fürstenberg aus. Dort ist die Saison 2020 nach Auskunft von Bürgermeister Robert Philipp gesichert. Wasserratten dürfen bereits seit Dienstag dieser Woche die Badestelle auf der Festwiese besuchen und sich in die Fluten des Röblinsees stürzen. Die Stadt hat in ihrem Haushaltsplan die Stelle eines Bademeisters verankert. Dabei handelt es sich um eine Saisonkraft, mit der auch für dieses Jahr wieder ein Vertrag abgeschlossen wurde, der bis zum Oktober reicht. Wie Robert Philipp am Mittwoch sagte, sei ihm übermittelt worden, dass die Badestelle „auf der Wiese“ am Dienstag bereits sehr gut besucht war. Die Öffnungszeiten würden jeweils wetterbedingt abgestimmt. Und natürlich werde darauf geachtet, dass alle Corona bedingten Bestimmungen eingehalten werden.

