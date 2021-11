Oberhavel: Beim Kaffeeklatsch sind Männer nicht erwünscht

Birkenwerder

Es duftet nach frisch gebrühtem Kaffee, die Torten und Kuchen auf dem Tisch im Kaffeehaus in Birkenwerder sind die reinsten Versuchungen. Drumherum sitzen ein dutzend Frauen, die in lockerer und gelöster Atmosphäre miteinander lachen und sich über alle diversen Themen austauschen und den Alltag einfach mal für ein paar Stunden außen vor lassen. Was jedoch sofort auffällt – in der lustigen Runde ist kein Mann zu finden.

Spaß und gute Laune ist Trumpf bei den „Kaffeetanten“. Quelle: Robert Roeske

„Wir sind eine reine Frauenrunde und das ist auch so gewollt. So kann man einfach entspannter sprechen“, berichtet Regina Wenzel. Die 62-Jährige aus Neuendorf im Löwenberger Land gilt ein wenig als Wortführerin der Gruppe „Kaffeeklatsch“, die sich über Whatsapp gegründet hat. Alle sechs bis acht Wochen trifft sich die gesellige Frauenrunde in einem Kaffeehaus im Landkreis Oberhavel, um gemeinschaftlich für ein paar Stunden dem Alltag zu entfliehen. Dabei ist die Runde vom Alter her bunt gemischt – von zehn bis 80 ist alles vertreten. „Die Corona-Pandemie lässt einfach wenig soziale Kontakte zu, das fehlt uns komplett und wir wollten das ändern“, so Wenzel.

Das Kaffeehaus in Birkenwerder. Quelle: Robert Roeske

Um diesen Umstand nicht einfach so hinzunehmen, wurde im September dieses Jahres eine Whatsappgruppe gegründet mit dem Namen „Kaffeeklatsch“. Anfangs waren es nur ein paar wenige Frauen, die wiederum luden Freundinnen ein, so dass die Gruppe recht schnell auf über 20 Frauen anwuchs. „Teilweise lernen wir uns bei den Kaffeerunden auch erst kennen, aber wir verstehen uns alle super und alle wollen einfach schöne Stunden verbringen“, so Wenzel. Dabei ist es auch egal, woher man kommt. Am reichlich gedeckten Kaffeetisch in Birkenwerder sitzen Frauen aus Germendorf, Lehnitz, Hohen Neuendorf, Schwante, Sommerfeld, Neuendorf und sogar aus Berlin, Rangsdorf und Neuruppin.

Regina Wenzel (r.) aus Neuendorf. Quelle: Robert Roeske

Das erste Treffen der Frauenrunde fand im September in Kremmen statt, Treffen Nummer zwei am vergangenen Wochenende in Birkenwerder. „Wir haben keinen festen Ort, wir schauen immer vorher, wo es ganz schön sein könnte und treffen uns dann“, berichtet Wenzel. Die Themen sind bei diesen Runden bunt verteilt, nur ein Thema wird ganz klar ausgeklammert – Corona. „Dieses Thema bleibt bei uns außen vor und hat Hausverbot“, bemerkt eine Mitstreiterin mit einem Lächeln im Gesicht. Durch die Kaffeerunden entstehen auch Freundschaften, die Frauen sind glücklich über das Miteinander. „Wir planen für die Zukunft weitere Treffen und natürlich ist jede weitere Frau herzlich eingeladen“, wirbt Regina Wenzel um weitere Mitstreiterinnen. Nur eines wird sich auch in Zukunft nicht ändern –die Gruppe „Kaffeeklatsch“ bleibt Männer freie Zone. „Manche Ehemänner wollten sich schon als Frau verkleiden um mit dabei zu sein, haben sich dann aber doch nicht getraut“, lassen die Frauen schmunzelnd wissen.

Von Knut Hagedorn