Benjamin Grimm verlässt den Kreistag

Benjamin Grimm ( SPD) hat zum 31. März sein Mandat als Mitglied des Kreistages Oberhavel niedergelegt. Darüber habe er mit Schreiben vom 29. März mitgeteilt, informierte Kreiswahlleiter Rudi Mießner. Für den promovierten Juristen rückt die Bergfelderin Jutta Lindner in den Kreistag nach. Die 74-Jährige ist nach Mießners Angaben laut dem Ergebnis der Kreistagswahl vom 26. Mai 2019 die erste Ersatzperson im Wahlkreis 4.

Zum zweiten Mal nach 2016 hat die Hohen Neuendorfer Stadtverordnete Jutta Lindner das Ersatzmandat für den Kreistag angenommen. Während sie jedoch vor vier Jahren ihr Stadtverordnetenmandat zurückgab, um sich auf die Kreispolitik konzentrieren zu können, hegt sie aktuell keine diesbezügliche Absicht: „Ich bin gesundheitlich so gut drauf, dass ich vorhabe, beide Mandate auszuführen“, sagte sie auf MAZ-Nachfrage. Außerdem lasse sich ihr politischer Schwerpunkt, die Gesundheitspolitik, gut auf beiden Ebenen verbinden.

Jutta Lindner ist ein „Urgestein“ der SPD Hohen Neuendorf. Quelle: Ulrike Gawande

Jutta Lindner ist Ärztin im Ruhestand. Nachdem sie in den 1990er-Jahren als Gesundheitsdezernentin auf Kreisebene fungierte, war sie später als Betriebsärztin für die Oberhavel-Kliniken tätig. Gesundheit und Soziales sei deshalb auch der Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit, sagte die Sozialdemokratin. Als „Urgestein“ der SPD Hohen Neuendorf hatte sie nach der Wende mit Gleichgesinnten den Ortsverein Bergfelde wieder gegründet. Zehn Jahre lang, von 1994 bis 2004 führte sie den Ortsverein.

Die Rückkehr in den Kreistag kam für sie nicht überraschend: Nachdem Benjamin Grimm zum Dezember 2019 zum Staatssekretär in der Brandenburgischen Staatskanzlei berufen worden war, „hatte ich so etwas vermutet“. Der Im November 1984 in Jerusalem ( Israel) geborene Grimm ist in seiner Funktion Beauftragter für Medien und Digitalisierung. Seit 2006 ist er Mitglied im SPD-Ortsverein Mühlenbecker Land. Als Vorsitzender der Jusos Oberhavel fungierte er von 2006 bis 2010. In den Jahren 2008 und 2014 wurde er direkt in den Kreistag gewählt. Seit 2012 ist er Vizevorsitzender der SPD Oberhavel und seit 2013 stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kreistag Oberhavel. Bei der Bundestagswahl im September 2017 verpasste er mit 41.394 Wählerstimmen ein Mandat.

