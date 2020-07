Oberhavel

Ein klarer Favoritensieg, ein eindeutiges Ergebnis sowie zwei spannende Partien bis zum Schluss – das Viertelfinale im Kreispokal 2019/20 des Fußballkreises Oberhavel/Barnim am Sonnabend bot viel Spektakel, auch wenn alle vier Partien in der regulären Spielzeit beendet wurden. Es waren zudem die ersten Pflichtspiele in Brandenburg nach der Corona-Pause. Am Ende setzten sich Landesligist Birkenwerder BC, die Landesklasseteams von Einheit Zepernick und dem Oranienburger FC Eintracht II sowie Kreisoberligist TuS Sachenhausen II durch.

Der Titelverteidiger aus Oberkrämer verlor auf heimischen Platz mit 2:3 (1:3) gegen den Mit-Landesklasseaufsteiger Einheit Zepernick. „Die Mannschaft hat nach dem Pausenrückstand noch einmal eine Reaktion gezeigt und das Match bis zum Ende spannend gehalten“, resümierte SVO-Trainer Thomas Czerwionka. Damit ist schon jetzt klar, dass es 2020 keine Titelverteidigung geben wird. Zwar gingen die Hausherren durch Sebastian Hauck mit 1:0 in Führung, doch noch vor der Pause drehten die Zepernicker die Partie durch drei Tore. Kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Philip Pfefferkorn mit einem direkten Freistoß auf 2:3. Dabei sollte es bis zum Abpfiff aber bleiben. „Mit der zweiten Halbzeit können wir zufrieden sein“, sagte SVO-Kapitän Tom von Glieschinski.

Birkenwerder träumt vom Titel

Vom Titel darf dagegen weiter Vorjahresfinalist Birkenwerder BC träumen. Der Landesligist setzte sich beim SV Friedrichsthal II aus der 1. Kreisklasse West klar mit 9:0 durch. Spannend blieb es dagegen im „Geisterspiel“ zwischen den beiden Kreisoberligisten Blau-Weiß Leegebruch und TuS Sachsenhausen II. Denn die Partie, die aufgrund der Hygieneordnung als einziges Pokalspiel in dieser Runde ohne Zuschauer stattfand, wurde erst drei Minuten vor Abpfiff entschieden. TuS II-Akteur Justin Komossa war es, der den 2:1-Siegtreffer für die Gäste aus Sachsenhausen erzielte. „Es war bis zum Ende ein harter Kampf“, resümierte TuS II-Kapitän Franz Roosch. „Wir haben aber verdient gewonnen, da wir die bessere Mannschaft waren.“ Dabei gingen die Gastgeber aus Leegebruch noch vor der Pause mit 1:0 durch Goalgetter Thomas Guggenberger in Front – gleichzeitig der Pausenstand. Nach Wiederanpfiff war es dann der Leegebrucher Robert Dittmer, der zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich in das eigene Tor traf. Den Schlusspunkt setzte dann kurz vor Abpfiff Komossa.

Im reinen Duell zweier Landesklasseteams setzte sich der Oranienburger FC Eintracht II mit 3:0 (0:0) gegen Eintracht Wandlitz durch. „Ich wusste, dass wir konditionell besser sind. Das hat sich mit zunehmender Spieldauer gezeigt“, so Interimstrainer Imre Kalman, der den im Urlaub weilenden OFC II-Coach Szymon Nabzdyk vertrat, Nach torloser erster Halbzeit dominierten die Hausherren nach der Pause, erzielten drei Treffer und sicherten sich das Ticket für die nächste Runde.

Am Sonnabend finden die Halbfinalpartien statt

Am Montag wird um 11 Uhr in Oranienburg die Auslosung des Halbfinales durchgeführt. Dieses findet am Sonnabend statt. Am Sonntag steigen dann die Halbfinalpartien im Frauen-Wettbewerb zwischen Wachow/ Tremmen und der SG Mildenberg sowie FC 98 Hennigsdorf und SC Klein-Mutz. Das Endspiel in beiden Pokalen findet am 8.August statt und soll laut Verbandsinformation als Doppelveranstaltung steigen. Ein Finalort wurde vom FK noch nicht bestätigt.

Von Matthias Schütt