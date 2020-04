Oberhavel

Das bevorstehende Osterfest wird eines, wie wir es noch nie erlebt haben. „Corona verändert vieles – das gilt leider auch und besonders an den kommenden Feiertagen“, erklärte der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann in einer persönlichen Mitteilung an die Bürgerinnen und Bürger in Oranienburg, Leegebruch und Liebenwalde zu Ostern. Um die Ausbreitung der gefährlichen Virusinfektion zu bremsen und das Leben besonders gefährdeter Menschen zu retten, sollen alle Kontakte nach wie vor auf ein Mindestmaß reduziert werden. Große Familienfeiern oder Besuche bei Oma und Opa stellen gerade für letztere ein hohes Risiko dar, ebenso Grillpartys oder Ausflüge in der Gruppe.

„Ich weiß, wie schwer der Verzicht auf Treffen im größeren Familien- und Freundeskreis fällt“, so Lüttmann. „Wir alle leiden unter den Beschränkungen, und jetzt an Ostern, mitten im schönsten Frühling, fällt uns das noch stärker auf. Aber die Vorsichtsregeln sind notwendig, und ich bitte herzlich darum, dass alle sie beachten!“ Nur dann könne es gelingen, die Pandemie möglichst schnell zu überwinden und schrittweise auch in der Region wieder zum gewohnten Leben zurückzukehren. „Das ist das Ziel, und wir alle können dazu beitragen, es zu erreichen.“

Bürger unterstützen die Maßnahmen

Der SPD-Abgeordnete zeigte sich froh darüber, dass eine große Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen unterstützen, wie eine Umfrage des RBB ergeben hat. „Das ist eine Ermutigung – denn nur gemeinsam können wir das Corona-Virus besiegen.“

Trotz des Abstandsgebots und der Absage größerer Aktivitäten sei noch vieles möglich, was Spaß macht: Spazierengehen mit oder ohne Hund, Sport von Joggen über Radeln bis Kanupaddeln oder auch Angeln. „Ideen gibt es genug, und etwas mehr Ruhe kann ja nicht schaden – auch wenn sie vom Virus erzwungen ist“, so Björn Lüttmann. „Schließlich haben wir noch Telefon, E-Mails oder Briefe, um mit den Lieben in Kontakt zu bleiben. Wenn wir alle Möglichkeiten nutzen, fallen die sonstigen Einschränkungen weniger ins Gewicht. Gemeinsam und solidarisch werden wir diese Zeit überstehen. Bitte passen Sie auf sich und ihre Mitmenschen auf, bleiben Sie gesund und genießen Sie trotz allem die Ostertage!“

Von MAZonline