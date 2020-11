Oranienburg

Vor der angekündigten Bombenentschärfung am Mittwoch am Inselweg im Oranienburger Ortsteil Lehnitz fordert der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann, der auch Stadtverordneter in Oranienburg ist, weiter finanzielle Hilfe des Bundes für die Maßnahmen. „Ich drücke die Daumen, dass auch diese Entschärfung des 500-Kilo-Blindgängers durch die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) komplikationslos verlaufen wird“, so Lüttmann. Bombenentschärfungen würden aber zunehmend komplizierter, aufwändiger und auch teurer.

Bisher stemmen Land und Stadt die Kosten dafür überwiegend allein, eine zeitlich befristete Bundeshilfe bei der Beseitigung alliierter Kampfmittel läuft nach gegenwärtigem Stand Ende diesen Jahres aus. „Bereits im Frühjahr hatte ich mich deshalb an Bundesfinanzminister Olaf Scholz gewandt und um Verstetigung der Bundesunterstützung gebeten“, erklärt Björn Lüttmann in einer Pressemitteilung.

Kooperation geschlossen

Er habe auch noch einmal die besondere Bombenbelastung Oranienburgs deutlich gemacht, erklärt er weiter. Aktuell werde der Bundeshaushalt diskutiert und auch die Kampfmittelrichtlinie des Bundes sei ein Thema. Die Haushaltsberatung dazu sei in der kommenden Woche geplant. „Ich hoffe, der Bund wird seiner Verantwortung weiterhin gerecht und wird sich auch künftig an den Kosten der Bombenbeseitigung beteiligen!“, erklärt Björn Lüttmann.

Unterdessen haben Land und Bund eine Kooperation geschlossen. Sie sieht unter anderem vor, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) alle Personal- und Sachkosten übernimmt, die dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) für die Erkundung und Räumung von Flächen im Bundeseigentum entstehen. Insgesamt stellt die Bundesanstalt 229 Millionen Euro zur Verfügung, davon rund 133 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren.

Von MAZonline