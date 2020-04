Oberhavel

Im Landkreis Oberhavel sind laut aktuellem Stand 207 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden (Stand: 22. April, 12 Uhr). Davon befinden sich 67 Personen in häuslicher Quarantäne, elf Personen müssen stationär behandelt werden. Sechs Personen sind inzwischen verstorben und 123 Personen sind bereits geheilt. Entsprechend gibt es aktuell 78 COVID19-Erkrankte im Landkreis. Das wird aus der Kreisverwaltung Oberhavel mitgeteilt.

1514 Menschen aus Oberhavel stehen derzeit als begründete Verdachtsfälle temporär zu Hause unter Quarantäne. 1290 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 224 Personen steht das Testergebnis noch aus. Außerdem wurden 718 Menschen im Landkreis häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Kein Corona in Fürstenberg

Die COVID19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im gesamten Landkreis: Hennigsdorf (52), Oranienburg (35), Hohen Neuendorf (30), Velten (18), Glienicke/Nordbahn (18), Oberkrämer (12), Mühlenbecker Land (10), Birkenwerder (6), Löwenberger Land (6), Leegebruch (6), Liebenwalde (5), Zehdenick (5), Amt Gransee (2) und Kremmen (2). In Fürstenberg/ Havel gibt es nach wie vor keinen gemeldeten COVID19-Fall.

Mit Amtshilfeersuchen hat sich der Landkreis Oberhavel aktuell erneut sowohl an die Polizei als auch an die Städte und Gemeinden und das Amt Gransee und Gemeinden gewandt, um die Einhaltung der neuen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 17. April zu kontrollieren. Dem sei ein vom Landkreis erstellter Handlungsleitfaden beigefügt, wie einzelne Regelungen der Verordnung in Oberhavel gehandhabt werden sollen. „Mit dem Leitfaden wollen wir den Kommunen eine Orientierung an die Hand geben, wie Einzelfragen der Landesverordnung beantwortet werden können. Es ist uns wichtig, dass diese Fragen im gesamten Landkreis gleich und nicht von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich entschieden werden“, erklärt Landrat Ludger Weskamp ( SPD).

Dauercamper dürfen Wohnwagen wieder nutzen

Der Leitfaden stelle beispielsweise für die Vermietung von Kajaks, Booten und Tretbooten klar, dass ein Verleih nunmehr möglich ist. „Sofern vom Vermieter von Booten am Steg und auf dem Wasser ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird und der Sport und die Bewegung an frischer Luft alleine, nur mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts ausgeübt wird, spricht nichts gegen eine kleine Bootstour“, sagt Verwaltungsstabsleiter Matthias Rink ( CDU). Kletterparks, Reitschulen und ein gewerblicher Schwimmuntericht seien weiterhin nicht geöffnet.

Zulässig sei dagegen das Baden an naturbelassenen Badestellen – und zwar wiederum alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes. Auch Dauercamper dürften laut Eindämmungsverordnung ihre Wohnwagen wieder nutzen, jedoch ohne Öffnung sonstiger Einrichtungen des Campingplatzes. Die neue Regelung gelte auch für Ferienwohnungen und -häuser. Picknicken, gemeinsames Kaffeetrinken oder das Ausbreiten von Picknickdecken seien weiterhin nicht erlaubt. Als „vorübergehendes Verweilen“ gelte lediglich eine kurzzeitige Unterbrechung des eigentlichen Vorhabens. „Hundesalons dürfen unter Einhaltung der Hygienestandards betrieben werden“, informiert Matthias Rink. Auch eine Versammlung unter freiem Himmel mit bis zu 20 Personen sei jetzt zulässig, soweit sie von der Polizei zugelassen wurde. Dabei sei das Gesundheitsamt einzubeziehen.

Kreis verteilt Schutzausrüstung für Pflegekräfte

Pflegeeinrichtungen und -dienste können sich bei einem dringendem Bedarf an Schutzausrüstungen bis zum Freitag, 24. April, per E-Mail an die Kreisverwaltung wenden. Adresse: verwaltungsstab@oberhavel.de. Sie könnten damit erneut von den Materiallieferungen profitieren, die in der Oberhaveler Kreisverwaltung eingetroffen sind. Die Kreisbehörde bittet dabei die Einrichtungen und Dienste, unbedingt ihre Kontaktdaten anzugeben und ihren dringenden Bedarf konkret zu beziffern. Die Ausgabe der Materialien ist für Montag, 27. April 2020, zwischen 13 und 15 Uhr vorgesehen. Die Ausgabe erfolgt in der Kreisverwaltung Adolf-Dechert-Straße 1, Nebeneingang am Rondell (Zufahrt über Parkplatz Rudolf-Grosse-Straße) in Oranienburg.

Ausgegeben werden können Einmalhandschuhe, Mund-Nasen-Schutz-Masken, FFP2-Masken sowie Flächen- und Händedesinfektionsmittel. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Ausgabe der Schutzausrüstung nur in begrenzten Mengen aus Lieferungen des Landes Brandenburg kostenfrei und im Weiteren aus eigenen Beschaffungen kostenpflichtig ausgereicht werden kann.

