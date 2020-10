Oberhavel

Seit dem vergangenen Sonntag gab es im Landkreis Oberhavel 89 COVID19- Neuinfektionen. Damit hat der Inzidenzwert die Marke von 35 pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen überschritten. Er liegt mit Stand vom Sonntag, 11 Uhr, bei 36,63. Damit ergeben sich für die Bürger Oberhavels weitere Einschränkungen. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Veranstaltungen: Maximal 250 zeitgleich anwesende Gäste draußen beziehungsweise 150 drinnen.

Private Feiern: Maximal 15 Personen im privaten Wohnraum beziehungsweise maximal 25 Personen in öffentlichen oder angemieteten Räumen. Veranstalter müssen private Feiern mit mehr als sechs zeitgleich anwesenden Gästen außerhalb des eigenen Haushaltes mindestens drei Werktage vorher dem zuständigen Gesundheitsamt unter Angabe des Veranstaltungsortes und der geplanten Anzahl der Teilnehmenden formlos anzeigen. Gaststätten, Kneipen und Bars dürfen in der Zeit von 23 bis 6 Uhr keinen Alkohol ausschenken.

Mund-Nasen-Bedeckung: In Gaststätten für die Beschäftigten mit Gästekontakt sowie Gäste, die sich nicht auf ihrem festen Platz aufhalten; Dies gilt auch bei geschlossenen Gesellschaften in Gaststätten oder sonstigen für Feierlichkeiten angemieteten Räumlichkeiten. In Büro- und Verwaltungsgebäuden gilt dies für die Beschäftigten sowie Besucher, sofern sie sich nicht auf einem festen Platz aufhalten und der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht sicher eingehalten werden kann. Auch Nutzer von Personenaufzügen müssen den Schutz nutzen.

Die schärferen Regeln gelten für mindestens zehn Tage, also geringstenfalls bis zum 4. November 2020. Für Landrat Ludger Weskamp kommt diese Situation nicht überraschend: „Es war vorherzusehen, dass auch Oberhavel den Inzidenzwert von 35 überschreiten wird. Die damit einhergehenden strengeren Vorgaben des Landes sind wichtig und notwendig, um die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen. Die Verantwortung jedes Einzelnen ist ausschlaggebend“, appelliert er. „Es ist jetzt umso wichtiger, Abstand zu halten, die Hygieneregeln zu beachten und die Alltagsmaske zu tragen, wo das notwendig und vorgeschrieben ist. Bitte schränken Sie Ihre Kontakte auf das notwendigste Maß ein. Nur so können wir einen zweiten Lockdown verhindern.“

24 Neuinfektionen seit Freitag

Mit Stand vom Sonntagmittag, gibt es derzeit 133 bestätigte COVID19- Neuinfektionen im Landkreis Oberhavel. Seit Freitag sind 24 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 127 Personen in häuslicher Quarantäne, sechs Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (4), Glienicke/Nordbahn (1), Gransee und Gemeinden (2), Hennigsdorf (17), Hohen Neuendorf (27), Kremmen (2), Leegebruch (2), Liebenwalde (1), Löwenberger Land (6), Mühlenbecker Land (15), Oberkrämer (9), Oranienburg (35), Velten (2) und Zehdenick (10).

Von MAZonline