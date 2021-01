Oberhavel

Mit Stand vom Dienstagmittag gibt es 627 bestätigte COVID19-Infektionen im Landkreis Oberhavel. Seit Montag sind 32 Neuinfektionen registriert worden. Zuletzt verstarb eine 80-jährige Zehdenickerin im Zusammenhang mit dem Virus – insgesamt sind bislang 78 Personen verstorben. Derzeit befinden sich 585 Personen in häuslicher Quarantäne, 42 Personen müssen stationär behandelt werden.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Dienstag bei 139,0. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (18), Fürstenberg/ Havel (8), Glienicke/Nordbahn (32), Gransee und Gemeinden (54), Hennigsdorf (92), Hohen Neuendorf (65), Kremmen (18), Leegebruch (20), Liebenwalde (13), Löwenberger Land (24), Mühlenbecker Land (50), Oberkrämer (36), Oranienburg (104), Velten (25) und Zehdenick (68).

Mehr Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen

Weitere Neuinfektionen sind in Oberhaveler Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden. Darunter befinden sich drei Bewohnende eines Hohen Neuendorfer Seniorenzentrums. Im Fall einer Veltener Senioreneinrichtung hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen erhöht. Aktuell sind vier Mitarbeitende und 13 Bewohnerinnen und Bewohner betroffen. Für zwei Wohnbereiche hat das Gesundheitsamt ein Besuchsverbot angeordnet.

Das mobile Testteam des Landkreises war am 11. Januar zu weiteren Testungen vor Ort. Auch in einer Oranienburger Pflegeeinrichtung ist die Zahl der COVID19-Infektionen gestiegen: 13 Mitarbeitende und 33 Bewohnerinnen und Bewohner sind nunmehr positiv getestet worden. Für vier Wohnbereiche musste deshalb ein Besuchsverbot ausgesprochen werden. In einer Granseer Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen hat sich die Zahl der positiv getesteten Personen ebenfalls erhöht: Hier sind derzeit fünf Mitarbeitende und elf Bewohnende betroffen.

Bisher sind im Landkreis insgesamt 3.532 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 2.827 Personen sind bereits genesen, das sind 80,0 Prozent aller Fälle. Im gesamten Verlauf der Pandemie wurden 12.629 Menschen häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Von MAZonline