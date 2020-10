Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel gilt seit Freitagmorgen als Risikogebiet. Mit 54,95 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist der Landkreis nun seit gestern Risikogebiet. Damit gelten ab heute, 30. Oktober, für mindestens zehn Tage verschärfte Corona-Regeln in ganz Oberhavel.

Dazu gehört eine Ausweitung der Maskenpflicht ebenso wie eine Meldepflicht für private Feiern. Hier ein Überblick, was noch erlaubt ist und was nicht. Die Regeln gelten zunächst für zehn Tage, womöglich auch länger.

Anzeige

Private Feiern müssen angemeldet werden

Für Privatfeiern gelten sowohl eine Obergrenze der Teilnehmer sowie eine Meldepflicht. Im privaten Wohnraum dürfen sich nicht mehr als zehn Personen gleichzeitig aufhalten, diese dürfen aus nicht mehr als zwei Haushalten kommen.

In öffentlichen oder gemieteten Räumen – etwa Gaststätten oder Vereinsheimen – sind private Feiern mit mehr als zehn Anwesenden generell verboten. Wer eine private Feier mit mehr als sechs Personen plant, die nicht aus dem eigenen Haushalt stammen, muss dies spätestens drei Werktage vorher beim Gesundheitsamt anmelden unter Bekanntgabe von Ort und Teilnehmerzahl.

Obergrenzen für Veranstaltungen draußen und drinnen

Bei öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen sich nicht mehr als 100 Personen versammeln. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel darf es nicht mehr als 150 Teilnehmer geben, die zeitgleich anwesend sind – unabhängig von der Größe der Veranstaltungsräume. Der Landkreis weist eigens darauf hin, dass auch Gottesdienste und religiöse Zeremonien unter diese Regelung fallen.

Nur noch zehn Personen in öffentlichen Räumen erlaubt

In öffentlichen Räumen dürfen sich nur noch maximal zehn Personen versammeln, wenn sie nicht einem Haushalt angehören. Das gilt beispielsweise auch für Wartezimmer.

Die Maskenpflicht wird ausgeweitet

Zudem wird die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgeweitet. Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren müssen nun auch bei geschlossenen Gesellschaften oder privaten Feiern in Gaststätten außerhalb ihres Sitzplatzes am Tisch eine Mund-Nasen-Maske tragen. Auch das Personal in Gaststätten muss nun stetig Maske tragen.

Maskenpflicht auch im Büro

Die Maskenpflicht wird nun auf alle Büro- und Verwaltungsgebäude ausgeweitet und gilt sowohl für die Besucher als auch für die Beschäftigten, wenn sie sich nicht an ihrem Arbeitsplatz aufhalten und wenn sie nicht den Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen einhalten können. Maskenpflicht gilt nun auch in Aufzügen.

Alkoholausschank nach 23 Uhr ist verboten

Der Ausschank von alkoholischen Getränken in allen Gaststätten und Bars ist ab Donnerstag, 29. Oktober, für mindestens zehn Tage ab 23 Uhr und bis 6 Uhr verboten. Die Regelungen gelten mindestens bis Freitag, 6. November, und werden nur dann wieder zurückgenommen, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert auf unter 50 sinkt.

Von MAZonline