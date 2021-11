Oberhavel: Corona setzt Landkreisverwaltung unter Druck – Kontaktverfolgung wird immer schwieriger

Oberhavel

Die Inzidenz steigt in Oberhavel wie auch in den Nachbarlandkreisen von Tag zu Tag sprunghaft. Lag sie am Donnerstag vor einer Woche noch bei 119,0, hat der Landkreis sie am gestrigen Mittwoch mit 192,8 angegeben. 92 Personen infizierten sich in Oberhavel binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus.

Wegen der in den vergangenen Wochen explosionsartig angestiegenen Infektionszahlen hat die Landkreisverwaltung entschieden, die Kontaktpersonenermittlung vorerst zu priorisieren. Damit soll erreicht werden, dass alle Menschen, die mit einem Infizierten zusammen waren, auch wirklich rasch ermittelt werden.

An der Grenze der Leistungsfähigkeit

Damit schließt sich Oberhavel dem Verfahren anderer Gesundheitsämter im Land Brandenburg und in Berlin an. „Ohne die Priorisierung ist die aktuelle Lage nicht mehr beherrschbar. Das Gesundheitsamt ist, trotz Unterstützung – beispielsweise durch Containment-Scouts und Verwaltungsmitarbeitern aus anderen Bereichen – an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit angelangt“, erklärt Landrat Ludger Weskamp.

„Denn aktuell erreichen das Gesundheitsamt jeden Tag eine Vielzahl neuer Positivbefunde –mehr als tagesaktuell abzuarbeiten sind. Wir hatten es alle anders erhofft, aber die Pandemie ist mit aller Wucht zurück.“

Kontaktnachverfolgung verlangt sehr viel Zeit

Neben der aufwändigen Fallermittlung fordert insbesondere die Kontaktnachverfolgung sehr viel Zeit, teilt die Landkreisverwaltung mit. Deshalb können derzeit positiv auf das Coronavirus getestete Personen nicht immer unmittelbar durch das Gesundheitsamt kontaktiert und häuslich abgesondert werden. Das birgt die Gefahr in sich, dass eventuell Infizierte nicht schnell genug gewarnt werden können und in Quarantäne bleiben.

Wer aufgrund eines positiven Schnelltests oder aufgrund von Symptomen vermutet, möglicherweise am Coronavirus erkrankt zu sein, wendet sich bitte zunächst telefonisch an den Hausarzt beziehungsweise die Hausärztin oder an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst: 11 61 17. Personen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, müssen sich bereits mit Erhalt des Ergebnisses sofort selbst in Quarantäne begeben. Bei symptomatisch erkrankten Personen, wenn also Krankheitszeichen wie beispielsweise Husten, Schnupfen oder Fieber auftreten, endet die Absonderung frühestens 14 Tage nach Symptombeginn – sofern sie seit mindestens 48 Stunden überwiegend symptomfrei sind.

Gesundheitsamt wird automatisch informiert

Bei Erkrankten, die keine Symptome haben, endet die Absonderung frühestens 14 Tage nach dem Nachweis des Erregers. Für geimpfte infizierte Personen, die keinerlei Symptome haben, endet die Absonderung nach einem negativen PCR-Test, der frühestens fünf Tage nach dem ersten positiven PCR-Nachweis durchgeführt werden kann.

Coronainfizierte Personen bekommen für den Zeitraum ihrer häuslichen Absonderung eine schriftliche Anordnung vom Gesundheitsamt. Dies nimmt derzeit einige Zeit in Anspruch. Die Anordnung ersetzt keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Diese erhalten Erkrankte nur beim Hausarzt. Das Gesundheitsamt wird vom Hausarzt oder vom Testlabor automatisch über alle positiven PCR-Testergebnisses informiert. Eine zusätzliche, eigenständige Kontaktaufnahme mit dem Fachbereich Gesundheit ist deshalb nicht notwendig.

Oberhavel noch unter dem Inzidenz-Landesschnitt

Im gesamten Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 1467 erhöht.

Aktuell werden im Land 329 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 51 in intensivmedizinischer Betreuung. Von denen müssen 45 beatmet werden (Stand: 9. November, Quelle: Ivena). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,44 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 4,9 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 258,2 (Vorwoche: 134,). Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 1,16 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 9. November). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um eins schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über eins, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Von Andreas Fröhlich