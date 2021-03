Oberhavel

Seit Donnerstag wurden 40 Neuinfektionen im Landkreis registriert. 209 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag am Freitag bei 88,8. Bisher sind im Landkreis insgesamt 5.775 Menschen positiv getestet worden. Weitere Neuinfektionen wurden in Gemeinschaftseinrichtungen registriert: In der Hohen Neuendorfer Kita Zauberstein hat sich die Zahl der positiven Coronatests um drei erhöht. Betroffen sind hier aktuell sechs Mitarbeitende und sechs Kinder.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 205 (+1), Fürstenberg/Havel: 108 (+1), Glienicke/Nordbahn: 303 (+1), Gransee: 231 (+2), Großwoltersdorf: 27 (-1), Hennigsdorf: 822 (+0), Hohen Neuendorf: 708 (+16), Kremmen: 168 (+1), Leegebruch: 203 (+3), Liebenwalde: 75 (+1), Löwenberger Land: 221 (-1), Mühlenbecker Land: 395 (+1), Oberkrämer: 332 (+7), Oranienburg: 1.138 (+12), Schönermark: 13 (+0), Sonnenberg: 20 (+0), Stechlin: 45 (+0), Velten: 350 (+1), Zehdenick: 426 (+2), ohne Angabe des Wohnortes: 1.

Von MAZonline