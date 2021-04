Oberhavel

Zuletzt verstarb eine 92-jährige Frau aus Oranienburg mit oder am Coronavirus. Seit Dienstag wurden zudem 21 Neuinfektionen registriert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel lag am Mittwoch bei 115,1. Bisher sind im Landkreis insgesamt 7578 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 246 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 263 (+1), Fürstenberg/Havel: 314 (+0), Glienicke/Nordbahn: 368 (+2), Gransee: 278 (+0), Großwoltersdorf: 39 (+0), Hennigsdorf: 972 (+5), Hohen Neuendorf: 903 (+0), Kremmen: 228 (+1), Leegebruch: 243 (+1), Liebenwalde: 158 (-1), Löwenberger Land: 282 (+0), Mühlenbecker Land: 487 (+0), Oberkrämer: 454 (+7), Oranienburg: 1.573 (+4), Schönermark: 18 (+0), Sonnenberg: 26 (+0), Stechlin: 48 (+0), Velten: 415 (+0), Zehdenick: 518 (+0), ohne Angabe des Wohnortes: 5.

Von MAZonline