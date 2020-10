Oberhavel

Die Corona-Pandemie sorgt auch im Landkreis Oberhavel weiter für steigende Infektionszahlen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag am Donnerstag bei 48,8 – und damit nah an der kritischen 50er-Marke. Mit Stand vom Donnerstagmittag gibt es 151 bestätigte COVID19- Neuinfektionen, seit Mittwoch sind 22 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 145 Personen in häuslicher Quarantäne, sechs Personen müssen stationär behandelt werden.

Bisher sind im Landkreis insgesamt 660 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 499 Personen sind bereits genesen, das sind 76 Prozent aller Fälle. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (7), Fürstenberg/ Havel (1), Glienicke/Nordbahn (5), Gransee und Gemeinden (3), Hennigsdorf (23), Hohen Neuendorf (31), Kremmen (1), Leegebruch (3), Löwenberger Land (6), Mühlenbecker Land (14), Oberkrämer (10), Oranienburg (34), Velten (3) und Zehdenick (13).

Gute Nachrichten gibt es aus der Kita „Rumpelstilzchen“ in Birkenwerder. Die Ergebnisse aller im Rahmen der Reihentestung in der vergangenen Woche getesteten Personen liegen inzwischen vor: Alle Befunde sind negativ.

Von MAZonline