Es gibt weitere Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus: ein 83-jähriger, ein 85-jähriger und ein 93-jähriger Oranienburger sind gestorben. Dies seien laut Gesundheitsamt Nachmeldungen von zwischen Ende Januar und Anfang Februar verstorbenen Personen, die dem Amt erst jetzt bekannt geworden seien. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis lag am Mittwoch bei 66,7. Bisher sind im Landkreis insgesamt 5.498 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Seit Dienstag wurden im Landkreis Oberhavel 22 Neuinfektionen registriert.

Die am Vortag vom Land Brandenburg vorgenommenen Korrekturen indes konnten durch das Gesundheitsamt aufgeklärt werden: Es handelt sich um zwei Personen, die nicht mit ihrem Hauptwohnsitz im Landkreis Oberhavel gemeldet sind. 188 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Neue Infektionsfälle wurden in Gemeinschaftseinrichtungen registriert: In der Kita „Zauberstein“ in Hohen Neuendorf sind drei Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für mehrere Kitagruppen wurde durch das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne angeordnet. Die Kontaktpersonen wurden direkt durch das Gesundheitsamt informiert. In der Schule der Wohnstätte für Menschen mit Behinderung St. Johannesberg wurden ebenfalls drei Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet. Auch hier hat das Gesundheitsamt für alle Kontaktpersonen eine häusliche Quarantäne erlassen.

