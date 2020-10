Oberhavel

Die neue Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg, die ab dem 2. November gelten wird, erwartet der Landkreis Oberhavel in den kommenden Tagen. Weitergehende, kreiseigene Regelungen sind aktuell nicht vorgesehen. Sollte es die Infektionslage erfordern, wird der Landkreis entsprechend kurzfristig darauf reagieren. Auch für die Öffnung der Kreisverwaltung verändern sich die Festlegungen vorerst nicht. Besuche der Kreisbehörde sind nach vorheriger Terminanmeldung weiter möglich.

Zu den ab Montag geplanten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erklärt Landrat Ludger Weskamp: „Es ist wichtig, dass wir die Kontrolle über die Pandemielage behalten. In Oberhavel ist das derzeit noch der Fall. Wir setzen alles daran, dass dies so bleibt und wir Kontakte positiv auf das Coronavirus getesteter Personen auch weiterhin nachverfolgen können. Um die auch in unserer Region weiter steigenden Infektionszahlen einzudämmen, müssen wir alle gemeinsam dafür sorgen, unsere Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.“

Veranstaltungen seien unangebracht

Das gilt auch für das kommende Wochenende: „Bitte nutzen Sie die bevorstehenden, noch nicht von den neuen Eindämmungsregeln geprägten Tage nicht noch einmal für Treffen im großen Kreis. Gemeinsame Veranstaltungen, dazu zählen auch die vielerorts beliebten Halloweenumzüge, sind derzeit leider unangebracht: Das Ansteckungsrisiko ist einfach zu groß“, appelliert der Landrat an alle Menschen in Oberhavel, angesichts der ernsten Lage weiter verantwortlich zu handeln.

„Uns ist bewusst, dass das nicht immer leichtfällt. Gerade auch, weil viele von Ihnen in diesem Jahr bereits schwerwiegende Einschränkungen hinnehmen mussten. Bitte bleiben Sie dennoch verantwortlich. Für Oberhavel sehen wir: Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger tun das nach wie vor sehr rücksichtsvoll. Ihnen allen sage ich ganz herzlichen Dank, denn ohne diese gemeinsame Anstrengung werden wir die Ausbreitung des Virus nicht in den Griff bekommen. Bitte achten Sie auch weiterhin auf sich und andere!“

Von MAZonline