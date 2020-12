Oberhavel

Mit Stand vom Montagmittag gibt es 466 bestätigte COVID19-Infektionen im Landkreis Oberhavel. Seit dem vergangenen Freitag sind 123 Neuinfektionen registriert worden. Auch zwei neue Todesfälle gibt es im Landkreis zu beklagen. Zuletz verstarben nach Information des Gesundheitsamtes eine 85-Jährige aus dem Löwenberger Land sowie ein 75-Jähriger aus Hennigsdorf. Derzeit befinden sich 456 Personen in häuslicher Quarantäne, zehn Personen müssen stationär behandelt werden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel lag am Montag bei 124,0 (Quelle Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg). 27 Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben.

Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (18), Fürstenberg/ Havel (2), Glienicke/Nordbahn (31), Gransee und Gemeinden (25), Hennigsdorf (63), Hohen Neuendorf (65), Kremmen (16), Leegebruch (13), Löwenberger Land (22), Mühlenbecker Land (55), Oberkrämer (34), Oranienburg (76), Velten (13) und Zehdenick (33).

Fälle in Senioreneinrichtung

Weitere Fälle von Neuinfektionen sind in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden. Im Zusammenhang mit den am Freitag, 11.12.2020, bekannt gegebenen Infektionsfällen in einer Granseer Altenpflegeeinrichtung sind zwischenzeitlich ein Mitarbeitender und drei Bewohnende positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Zusätzlich zeigten Schnelltests bei sechs Bewohnenden positive Ergebnisse an. Das Gesundheitsamt hat daher ein Besuchsverbot für alle Wohnbereiche sowie Abstriche durch das mobile Team in dieser und der kommenden Woche veranlasst.

1592 Menschen sind genesen

Bisher sind im Landkreis insgesamt 2085 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 1592 Personen sind bereits genesen, das sind 76,4 Prozent aller Fälle. 9120 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im LandkreisOberhavel : Birkenwerder (78), Fürstenberg/ Havel (12), Glienicke/Nordbahn (144), Amt Gransee und Gemeinden (60), Hennigsdorf (390), Hohen Neuendorf (269), Kremmen (54), Leegebruch (57), Liebenwalde (19), Löwenberger Land (79), Mühlenbecker Land (194), Oberkrämer (155), Oranienburg (386), Velten (87) und Zehdenick (101).

