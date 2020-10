Oberhavel

Auch in Oberhavel breitet sich das Corona-Virus immer rasanter aus: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert – also die Zahl der Fälle innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner – für den Landkreis Oberhavel lag am Montagmorgen bei 41,8. Bereits am Sonntag hatte er die kritische Marke von 35 überschritten, er lag bei 36,63. Damit ergaben sich für die Bürger Oberhavels weitere Einschränkungen. Auch die Zahl der Infektionen steigt weiter. Mit Stand von Montagmittag gab es 139 bestätigte COVID19- Neuinfektionen im Landkreis Oberhavel. Seit Sonntag sind 22 Neuinfektionen registriert worden.

Derzeit befinden sich 133 Personen in häuslicher Quarantäne, sechs Personen müssen stationär behandelt werden. Zehn Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (6), Glienicke/Nordbahn (1), Gransee und Gemeinden (3), Hennigsdorf (17), Hohen Neuendorf (30), Leegebruch (3), Liebenwalde (1), Löwenberger Land (6), Mühlenbecker Land (16), Oberkrämer (8), Oranienburg (32), Velten (3) und Zehdenick (13).

466 Menschen sind genesen

Bisher sind im Landkreis insgesamt 615 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 466 Personen sind bereits genesen, das sind 76 Prozent aller Fälle. Insgesamt 6522 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 642 Personen steht das Testergebnis noch aus. 2588 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder (19), Fürstenberg/ Havel (2), Glienicke/Nordbahn (34), Amt Gransee und Gemeinden (14), Hennigsdorf (174), Hohen Neuendorf (86), Kremmen (13), Leegebruch (13), Liebenwalde (7), Löwenberger Land (18), Mühlenbecker Land (36), Oberkrämer (29), Oranienburg (120), Velten (26) und Zehdenick (24).

Von MAZonline