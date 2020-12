Oberhavel

Mit Stand vom Mittwochmittag gab es 476 bestätigte COVID19-Infektionen im Landkreis Oberhavel. Seit Dienstag sind 80 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 476 Personen in Quarantäne, zwölf müssen stationär behandelt werden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis liegt mit Datum von Mittwoch bei 145,1. 21 Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben. Zuletzt verstarb ein 68-jähriger Mann aus Oberkrämer mit oder an den Folgen der Erkrankung.

Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (7), Fürstenberg/ Havel (3), Glienicke/Nordbahn (31), Gransee und Gemeinden (13), Hennigsdorf (76), Hohen Neuendorf (77), Kremmen (15), Leegebruch (21), Liebenwalde (3), Löwenberger Land (18), Mühlenbecker Land (48), Oberkrämer (37), Oranienburg (105), Velten (15) und Zehdenick (19).

Mehr Fälle im Gemeinschaftsunterkünften

Weitere Fälle von Neuinfektionen sind in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden. Darunter sind zwei Bewohnende sowie eine Pflegekraft einer Hennigsdorfer Seniorenpflegeeinrichtung, die per PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Hinzu kommen vier per Schnelltest positiv getestete Bewohnende. Für zwei Wohngruppen hat das Gesundheitsamt ein Besuchsverbot ausgesprochen. Das mobile Abstrichteam des Landkreises war bereits am Mittwoch für weitere Testungen vor Ort. An der Waldgrundschule in Hohen Neuendorf hat sich die Anzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen erhöht: Betroffen sind hier nunmehr eine Lehrkraft und vier Kinder. An der Pestalozzi-Grundschule in Birkenwerder ist neben den bereits in der vergangenen Woche mitgeteilten zwei Lehrkräften auch ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Bisher sind im Landkreis Oberhavel insgesamt 1664 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 1155 Personen sind bereits genesen, das sind 69,4 Prozent aller Fälle. 7269 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Von MAZonline