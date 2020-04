Oberhavel

Der Landkreis bereitet sich darauf vor, dass ab Montag, 20. April, die Abiturprüfungen an allen kreiseigenen Schulen stattfinden. „Dass diese in diesem Jahr unter besonderen, herausfordernden Bedingungen stattfinden, ist uns allen bewusst. Als Schulträger tun wir alles dafür, dass die Abiturientinnen und Abiturienten ihre Prüfungen mit der notwendigen Ruhe und Verlässlichkeit ablegen und beste Ergebnisse erzielen können“, sagt Landrat Ludger Weskamp.

Besonders wichtig ist dabei, dass physische Kontakte auf ein Minimum reduziert und so weit es geht gänzlich vermieden werden. Die geltenden Abstandsregeln sind einzuhalten. Die dafür erforderlichen Bestuhlungen in den Prüfungsräumen werden über die Schulhausmeister bereitgestellt. Die Versorgung mit allgemeinen Hygieneartikeln ist gesichert. Alle Seifenspender sind aufgefüllt, Nachschub lagert in den Einrichtungen, gleiches gilt für Einmalhandtücher. Auch Einweghandschuhe werden bereitgestellt. Zusätzlich wurde Händedesinfektionsmittel beschafft. Am Prüfungstag werden diese an exponierter Stelle zur Nutzung bereitgestellt.

Anzeige

Nur ein Infizierter mehr seit Dienstag

Die Schulen werden außerdem darauf achten, dass sich die Prüflinge am Tag der Abiturprüfungen nicht in Gruppen vor oder in der Schule aufhalten. Alle Schülerinnen und Schüler wurden darüber bereits vom Bildungsministerium per Brief informiert. Das Ablegen der Abiturprüfung sei ein wichtiger Schritt im Leben junger Menschen. „Für die anstehenden Prüfungen wünsche ich allen Abiturientinnen und Abiturienten schon jetzt viel Erfolg. Allen Schulleitungen und Lehrkräften danke ich, dass sie sich den Herausforderungen in dieser außergewöhnlichen Situation stellen und gemeinsam mit dem Landkreis alles dafür tun, dass den mehr als 1000 Prüflingen an den Gymnasien, Gesamtschulen und Oberstufenzentren ein guter Schulabschluss gelingen kann“, sagte Landrat Ludger Weskamp.

Weitere MAZ+ Artikel

Derweil sind bis Mittwoch 165 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden – nur einer mehr als am Dienstag. Davon befinden sich 76 Personen in häuslicher Quarantäne, neun Personen müssen stationär behandelt werden. Fünf Personen sind verstorben.

Von MAZonline