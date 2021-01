Oberhavel

Die Corona-Pandemie wütet auch im Landkreis weiter – und das Virus nimmt keine Rücksicht auf die Liebe. Und so sehen Trauungen in diesen Tagen anders aus als sonst, immerhin gelten ja auch hier die Hygieneregeln. Im Hennigsdorfer Standesamt, das im Alten Rathaus eingerichtet ist, kann auch in der Pandemie bislang weiter geheiratet werden. Allerdings nur in Anwesenheit des Brautpaares und eines Standesbeamten“, erklärt Ilona Möser, Sprecherin der Stadtverwaltung.

Mit dabei sein dürfen aber auch Kinder, die im Haushalt leben. Überraschenderweise halten diese Einschränkungen die Bürger nicht vom Ja-Wort ab. Derzeit seien 76 Eheschließungen vorangemeldet und 13 fest verankert. „Diese Anzahl liegt im ganz normalen Bereich anderer Jahre, wenn man den Monat Januar als Bezugsgröße nimmt. Es gibt durchaus Brautpaare, die eine kleine, intime Feier, in der sie ganz bei sich sind, schätzen“, erklärt Ilona Möser. 2020 seien in Hennigsdorf insgesamt 202 Paare getraut worden. Und auch in diesem Jahr gibt es beliebte Termine zum Heiraten – vor allem der 13. März, an den sich Ehemänner jedes Jahr beim Hochzeitstag leicht erinnern dürften, und der 21. Mai – es ist der Freitag vor Pfingsten.

In Velten wird weniger geheiratet

In der Ofenstadt sieht die Situation anders aus, hier wird in der Coronazeit weniger geheiratet. Grundsätzlich finde der Großteil der Trauungen ja ohnehin in den Sommermonaten statt. „Im Vergleich zum Vorjahr sind allerdings die Terminanfragen für diesen Sommer noch sehr überschaubar – vermutlich aufgrund des derzeit nicht absehbaren Endes der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen und Nicht-Planbarkeiten. So braucht es in aller Regel ja unter anderem auch Gastronomen für die Feierlichkeiten“, erklärt Stefanie Steinicke-Kreutzer, Sprecherin der Stadtverwaltung auf MAZ-Anfrage. Es könnte aber sein, dass die Zahl der Trauungen doch noch etwas klettert, denn der Großteil der Terminanfragen komme erfahrungsgemäß erst im Frühjahr. Für dieses Jahr lägen bislang 55 Reservierungen vor – mit einem Schwerpunkt im Sommer. Zum Vergleich: im vergangenen Jahr gab es – trotz der Pandemie – 119 Trauungen in der Ofenstadt. Im Jahr davor waren es „nur“ 90. Der Durchschnitt der letzten Jahre lag bei rund 100 Trauungen pro Jahr.

Und auch in Velten gelten Einschränkungen: Während der Trauung dürfen nur das Brautpaar und – sofern keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit besteht – dessen minderjährige Kinder dabei sein. „Trauzeugen und Gäste sind nicht zugelassen. Eheanmeldungen sind nach vorheriger Terminvereinbarung im Standesamt Velten weiterhin wie gewohnt persönlich vorzunehmen“, erklärt Stefanie Steinicke-Kreutzer. Auch in der Ofenstadt gibt es aber in diesem Jahr beliebte Termine: das sind vor allem der 12. Februar, und auch für den 21.August gebe es schon einige Reservierungen.

Beim Kuss drücken die Standesbeamten ein Auge zu

Die Oranienburger Brautpaare indes scheinen sich von der Corona-Pandemie kaum beeindrucken zu lassen. „Die Freitage und Samstage sind für die Frühlings- und Sommermonate weitestgehend ausgebucht. Für Samstage existiert bereits eine Warteliste. Gleichzeitig gibt es aber auch schon jetzt Verschiebungen ins Jahr 2022, weil Paare fürchten, keine Location für die Feier finden zu können“, erklärt Eike Fehlauer, Sprecherin der Oranienburger Stadtverwaltung. Im Schnitt würden pro Jahr etwa 350 Trauungen im Schloss durchgeführt – im vergangenen Jahr waren es 326. „Die meisten Absagen und Verschiebungen kamen zustande, weil Paare fürchteten unter Corona-Bedingungen keine schöne Feier veranstalten zu können, oft fand sich auch keine Location“, so die Stadtsprecherin.

Und auch in Oranienburg gibt es Einschränkungen. „Bei der Trauung im Standesamt dürfen derzeit acht Personen plus das Brautpaar anwesend sein.“ Dabei müssten alle Anwesenden auf die Kontakt- und Hygienebestimmungen achten und durchgängig einen Mundschutz tragen. Eine Ausnahme gibt es aber: „Beim Kuss drücken wir natürlich kurz ein Auge zu“, erklärt Eike Fehlauer mit einem Schmunzeln. Heiraten unter Corona-Bedingungen, räumt sie ein, sei nicht dasselbe wie in normalen Zeiten, das fange schon beim geschlossenen Friseursalon an und reiche bis zur limitierten Gästezahl sowie geschlossenen Locations. Dennoch gibt sie ein Versprechen ab. „Unsere Standesbeamten geben ihr Bestes, den großen Tag trotzdem zu einem wunderschönen und unvergesslichen Höhepunkt werden zu lassen.“

In Gransee hoffen viele Paare auf eine Trauung nach der Pandemie

Im Granseer Standesamt gebe es im Vergleich zu den Vorjahren auch jetzt in den Wintermonaten Januar, Februar und März nur wenige, vereinzelte Hochzeitstermine. „Dass allerdings die Sorge der Brautpaare über die Größe der Feier und Gästezahl einen großen Stellenwert einnimmt, ist ja situationsbedingt verständlich. Auch die Unsicherheit über die Möglichkeiten, überhaupt einen Ort zum Feiern reservieren zu können, bewegt die Paare“, erklärt Merve Beuth, Leiterin des Standesamtes Gransee und Gemeinden. Es lägen aber trotz der Coronapandemie auch schon Anmeldungen vor – sogar Reservierungen bis in den Herbst 2021 hinein gebe es schon.

Nach der Verschärfung der Hygieneregeln gilt nun auch Maskenpflicht am Sitzplatz, ansonsten aber die normalen Abstands- und Hygieneregel – genau wie eine Gästeliste, die einsprechend angelehnt ist an die jeweils gültige Coronaverordnung und die Raumgröße, so Merve Beuth. Sie rechnet damit, dass viele Paare bis nach dem Lockdown mit dem Ja-Wort warten.

„ Hochzeitspaare wünschen sich schon sehr, dass sie und ihre Feierlichkeiten nicht durch einen so strengen Lockdown betroffen sind und auch alle Familienmitglieder und Freunde eingeladen werden können, die mitfeiern sollen und wollen“, so Merve Beuth. Doch andere wiederum, sagt sie, würden unbedingt an ihrem Wunschtermin festhalten wollen, Corona hin oder her. Schließlich könne man ja am nächsten Hochzeitstag noch nachfeiern – oder eine kirchliche Trauung nach der Pandemie dann etwas größer gestalten.

Von Marco Paetzel