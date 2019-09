Das müssen Sie zur Gelben Tonne wissen

Der Landkreis Oberhavel wird ein ausgesondertes Rettungsfahrzeug an den polnischen Partnerkreis Biala Podlaska abgeben. Außerdem wurde mit Wolfgang Krüger (CDU) in der Kreisausschuss-Sitzung am Montag ein neuer stellvertretender Ausschuss-Vorsitzender gewählt – einstimmig.