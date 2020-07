Oberhavel

Das Bundesschiedsgericht der AfD hat am Sonnabend die Annullierung der Mitgliedschaft des Brandenburger AfD-Fraktionschefs Andreas Kalbitz bestätigt – er habe bei seinem Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) und bei den Republikanern nicht angegeben. Im Landkreis Oberhavel ruft die Entscheidung unterschiedliche Reaktionen hervor. Der Landtagsabgeordnete Andreas Noack ( SPD) glaubt, der Rauswurf ändere nichts. „Die AfD in Brandenburg ist braun und nicht blau. Das sollte mittlerweile jeder wissen. Rechtsextreme wie Kalbitz berufen sich immer wieder auf den Rechtsstaat. Es ist so, als wenn ein Wolf öffentlich erklärt, er würde zum Vegetarier werden! Gerade deshalb gehört der Verfassungsschutz zur Demokratie.“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Bommert sieht in der Causa Kalbitz eine Art Schauspiel, von dem man nicht wisse, wie es am Ende ausgehe. „Es ist noch nicht abzusehen, wohin die AfD nun pendelt“, so Bommert. Die Fraktion im Landtag habe sich klar zu Kalbitz bekannt, das könne einen innerparteilichen Streit entfachen. Die Partei müsse nun sehen, ob sie sich an Kalbitz klammere oder eher dem moderateren Bundessprecher Jörg Meuthen folge, so Bommert. „Das ist noch nicht abzusehen.“

„Eine politische Farce“

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Clemens Rostock erklärt, dass das juristische Tauziehen weitergehen werde. „Und es ist immer noch nicht abschließend klar, ob Kalbitz dauerhaft ausgeschlossen bleibt. Zweitens ist Kalbitz nur einer von vielen. Die Landtagsfraktion steht etwa mit einer übergroßen Mehrheit hinter ihm“, so der Grüne. Wenn AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen es also ernst meine, dürfe Kalbitz nur der Anfang sein. „Aber Meuthen hat früher selbst auf den Treffen des „Flügel“ gesprochen. Die Erfolgsaussichten dieses Manövers sind also weiter unklar und politisch bleibt es eine Farce.“

Der Kreistagsabgeordnete Ralf Wunderlich (Linke) indes glaubt, die AfD-Fraktion im Landtag habe mit Ihrer Solidarität zu Andreas Kalbitz gezeigt, welch Geistes Kind sie sei. „Sie wird ihre Gesinnung nicht wegen der Bestätigung des Ausschlusses verändern.“ Jörg Methen sage, dass Kalbitz eine verfestigte rechtsextreme Vor Vita habe – wovon dieser sich nicht hinlänglich distanziere. „Ich denke, das trifft für viele andere in der AfD zu. Wenn Meuthen es mit Entfaschistisierung ernst meint, sollte er auf Auflösung dieser von Rechtsextremen durchsetzen Partei drängen! Alles andere ist reine Kosmetik“, so Ralf Wunderlich.

Dietmar Buchberger reagiert gelassen

Eher stoisch nimmt der Hennigsdorfer AfD-Fraktionschef Dietmar Buchberger die Entscheidung über Kalbitz auf. „Der Bundesvorstand unserer Partei hat die Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz annulliert. Das Bundesschiedsgericht unserer Partei hat diese Entscheidung überprüft und hat sie bestätigt. Damit ist für mich als AfD-Mitglied dazu alles gesagt“, erklärt Buchberger gegenüber der MAZ. Er sei schließlich nicht am Verfahren beteiligt. „Und ich maße mir deshalb nicht an, schlauer sein sein zu wollen, als unsere dafür zuständigen AfD-Parteigremien, die im Gegensatz zu mir im Einzelnen wissen, was, wer, wann, wie vorgebracht hat“, sagt der Nieder Neuendorfer.

