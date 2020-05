Das war der Herrentag in Oberhavel

Oberhavel

Und dann zieht Lennard den ersten Pinselstrich über den Krug. „Das wird eine Hertha-Fahne“, sagt der Siebenjährige. Mit seinem Vater Frank Eisele (51) ist der Junge am Himmelfahrtstag in die Hedwig-Bollhagen-Werkstätten nach Marwitz gekommen, Mutter Manuela hatten die Jungs im Schlepptau. „Wir machen sonst am Herrentag eher Sport und wollten jetzt eben mal gemeinsam basteln“, sagt Frank Eisele. Erstmals konnten Väter und Söhne zu Christi Himmelfahrt in den HB-Werkstätten gemeinsam einen Bierkrug oder Becher kostenfrei bemalen.

Keramik statt Biergarten

Mit 1,50 Metern Sicherheitsabstand, Masken und Desinfektionsmittel, versteht sich. In Zeiten der Corona-Pandemie hatten sich Geschäftsführer Steffen Blochel und sein Team die Aktion einfallen lassen. „Fahrradtouren in großen Gruppen und volle Biergärten sind ja nicht erlaubt, deshalb können Vater und Kind den Tag heute mal hier bei uns verbringen“, erklärt Blochel. Nach dem Bemalen werden die Stücke gebrannt und glasiert, frühestens zum Kindertag können sie dann abgeholt werden.

Frank Eisele und Sohn Lennard (7) bemalten Krüge in den Marwitzer HB-Werkstätten. Quelle: ENRICO KUGLER

Aber auch einige Lokale im Landkreis Oberhavel waren am Herrentag geöffnet. Schon mittags war vor und im LuBea Yachthafen und Hafenrestaurant am Lehnitzsee einiges los, ein Bierwagen lockte die Leute. Christian Schulz trank hier sein Bierchen aus dem Plastikbecher. Mindestabstand und Mundschutz, das findet er der Stimmung nicht zuträglich. „Aber besser so, als überhaupt nicht feiern“, sagt der Oranienburger. Inhaberin Beate Uecker spürt die Corona-Pandemie deutlich, es seien wesentlich weniger Gäste gekommen als sonst zu Christi Himmelfahrt.

Steffi Sindermann, Wirtin der „Buhne“, arbeitete wie ihre Kollegen mit Maske. Quelle: Marco Paetzel

Für die Sicherheit ihrer Gäste und Mitarbeiter hatte sie gesorgt: Neben dem Mindestabstand für die Tische gab es für das Personal Handschuhe. Tische wurden desinfiziert, Toiletten durften nur einzeln betreten werden – und vorne am Eingang gab es Desinfektionsmittel. Steffi Sindermann, Inhaberin des Nieder Neuendorfer Restaurants „Die Buhne“, hatte zusätzlich noch Masken für das Personal besorgt.

Die Wirte haben ein Auge auf ihre Gäste

Auch in ihrem Biergarten standen die Tische 1,50 Meter voneinander entfernt, Speisekarten waren laminiert und wurden ständig desinfiziert. Dass mit dem Ausschank von Bier auch die Bereitschaft zur Einhaltung der Corona-Regeln sinken könnte, das hatte die Wirtin im Blick. „Wir haben das Hausrecht und achten darauf, dass die Vorschriften durchgesetzt werden“, sagt Steffi Sindermann.

Cristian Iftime angelten am Mühlensee in Vehlefanz. Quelle: ENRICO KUGLER

Viel ruhiger ließen es die zahlreichen Angler angehen, die sich am Herrentag an den Gewässern des Kreises niedergelassen hatten. Im Morgengrauen war Cristian Iftime aus Berlin an den Vehlefanzer Mühlensee gekommen. „Ich mag die Ruhe und Entspannung beim Angeln“, so der Charlottenburger, der alleine gekommen war. Ein paar Bierchen hatte er sich aber auch gegönnt und zwischendurch mal ein Nickerchen gemacht. „Aber die Fische beißen heute sowieso nicht so gut“, sagt der passionierte Angler.

Himmelfahrt auf dem Hausboot

Aber auch auf dem Wasser war einiges los. Der Hennigsdorfer Steffen Leber und sein Kumpel Stefan Flöter etwa schipperten auf einem Hausboot durch den Landkreis, mit dabei hatten sie ihre Kinder. „Zwei Haushalte auf einem Boot, das passt doch gut zur Eindämmungsverordnung“, erklärte Steffen Leber, der in Hennigsdorf Stadtverordneter ist. Eine solche Tour am Herrentag hatte er noch nie gemacht.

Die Hennigsdorfer Steffen Leber und Stefan Flöter machten mit ihren Kindern einen Ausflug auf dem Hausboot. Quelle: privat

„Die Wahrscheinlichkeit, dass man andere trifft und dann versackt, ist hier gleich Null“, erklärt der Hennigsdorfer. Am Mittwochabend hatten sie das Boot am Hennigsdorfer Hafen ausgeliehen, hatten in Nieder Neuendorf festgemacht und erstmal gegrillt. Am Herrentag ging es dann nach Tegel, wo die Väter mit ihren Kindern zum Frühstück festmachten. „Das Wetter passt, wir haben Spaß“, sagt Steffen Leber.

Kirche versus Kreis

Und auch die Kirche wollte sich das Feiern nicht nehmen lassen. Einen Gottesdienst unter freiem Himmel mit knapp 50 Menschen gab es am Donnerstag im Innenhof des Klosters Zehdenick, mit dabei war auch Landesbischof Christian Stäblein. „Wir sind nicht am Konflikt mit dem Landkreis interessiert und sind dankbar, dass wir diesen Gottesdienst feiern durften“, erklärte Superintendent Uwe Simon.

Der Gottesdienst in Zehdenick fand trotz Verbotes der Kreisverwaltung statt. Quelle: Uwe Halling

Dabei hatte die Kreisverwaltung der Kirchengemeinde Zehdenick den Freiluftgottesdienst explizit untersagt. Doch Uwe Simon betont das Grundrecht der freien Religionsausübung, zudem seien Gottesdienste keine Versammlungen im eigentlichen Sinne. „ Oberhavel war außerdem der einzige Landkreis, der die Gottesdienste pauschal allen Gemeinden untersagt hat.“

Von Marco Paetzel