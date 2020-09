Oberhavel

Die Deutsche Wiedervereinigung jährt sich im Oktober zum 30. Mal. Ohne dieses geschichtsträchtige Ereignis würde es auch den Landkreis Oberhavel in seiner jetzigen Form nicht geben – Grund genug für einen Festakt, den die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag in der Aula der Torhorst-Gesamtschule zelebrierte.

Geladene Gäste waren gekommen. Quelle: Wiebke Wollek

In seiner Rede erinnert sich Landrat Ludger Weskamp ( SPD) zurück: „Dass die friedliche Revolution von 1989 zur Wiedervereinigung der beiden, mehr als 40 Jahre lang getrennten deutschen Staaten geführt hat, das war alles andere als zu erwarten.“ Die Bilder der friedlichen Revolution, bei denen die Menschen Mut und den starken Willen zur Veränderung bewiesen haben, sorgen auch heute noch für Gänsehaut, sowohl bei den Beteiligten, als auch bei den Jüngeren, die erst nach der Wende geboren wurden.

Ein freies Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte im vergangenen Jahr, zum 30. Jahrestag der Maueröffnung: „30 Jahre nach dem Fall der Mauer wissen manche Westdeutsche immer noch wenig – und viele junge Menschen wissen nur noch wenig über die DDR.“ „Es ist und bleibt deshalb unsere gemeinsame Aufgabe, das zu ändern“, betonte Weskamp. Es sei wichtig, der heranwachsenden Generation zu vermitteln, dass ein freies Zusammenleben keine Selbstverständlichkeit ist.

Zeitzeugen wie Detlef Dzembritzki (M.) kamen zu Wort. Quelle: Enrico Kugler

Einen Beitrag dazu leistet die Ausstellung „Umbruch Ost. Lebenswelten im Wandel“, die im Zuge der Festveranstaltung eröffnet wurde. Sie widmet sich dem Alltag der deutschen Einheit seit 1990. In ihrem Zentrum stehen Umbruchserfahrungen, wie sie viele Menschen in Oberhavel hautnah miterlebt haben. Schüler des Marie-Curie- Gymnasium aus Hohen Neuendorf und aus der Exin-Oberschule aus Zehdenick waren an der Gestaltung der Ausstellung beteiligt. Wenn der Landrat durch Oberhavel fährt, sieht er viele „blühende Landschaften“. Doch über Nacht kamen sie nicht und auch nicht binnen der ersten Jahre nach der politischen Wende.

Akteure der ersten Stunde kamen zu Wort

Constanze Gatzke führte die geladenen Gäste als Moderatorin durch die Veranstaltung. Was waren die besonderen Herausforderungen für Oberhavel zur Wendezeit? Wie soll Oberhavel in 30 Jahren aussehen? Darüber sprach Constanze Gatzke mit Akteuren der ersten Stunde, die beim Aufbau der Verwaltungsstrukturen des Landkreises mitwirkten sowie mit Schülern der Torhorst-Gesamtschule. Detlef Dzembritzki, ehem. Bezirksbürgermeister Berlin-Reinickendorf, Karl-Heinz Schröter, ehem. Landrat Oberhavel.

Im zweiten Teil des Festaktes wurde der Alfred-Hundrieser-Umweltförderpreis verliehen. Als Preisträger gingen die „Umweltkids“ aus Hohen Neuendorf sowie Pascal Dominikowski aus Oranienburg hervor. Außerdem wurde der Kulturpreis des Landkreises verliehen. Diese Auszeichnung ging dieses Jahr an den Bildhauer Wieland Förster.

Constanze Gatzke moderierte die Veranstaltung. Quelle: Wiebke Wollek

Zum feierlichen Rahmen trugen nicht nur das reichhaltige Buffet bei, sondern auch die Beiträge der Band der Kreismusikschule „For Strangers“: „ Happy Heart“, gesungen von Alina Tränkenschuh, „Waterloo“, gesungen von Caroline Braun und „Teenage Dirtbag“.

