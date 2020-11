Oberhavel

Es ist Herbst und die Blätter fallen von den Bäumen und Sträuchern. Ordentlich zu tun für die Anlieger. Eigentlich wie immer. Doch etwas ist anders, beklagt eine MAZ-Leserin, die eine E-Mail an die Redaktion schrieb. Denn zum Jahresende werde der Service der AWU Oberhavel, die bislang Laubsäcke stellte, ja eingestellt. „Wohin dann im Herbst mit dem vielen Laub bleibt ein Rätsel“, so die Dame weiter. Ihre Biotonne ist jedenfalls schon jetzt voll, und die Bäume seien auch jetzt im November noch gut bestückt.

„Zur Laubdeponie kann auch nur der, der ein Auto hat.“ In diesem Herbst habe sie auch damit gerechnet, die Laubsäcke noch ein letztes Mal nutzen zu können. „Aber die AWU verbietet Ihren Vertriebsstellen für Laubsäcke Restbestände zu verkaufen. Ist das zu fassen? Da liegen die Laubsäcke in der Vertriebsstelle rum und die Dame hinterm Tresen darf sie mir nicht mehr verkaufen.“ Wieso werde dem zahlenden Kunden dieser Service schon vor Einstellung vorenthalten? Wohin jetzt mit dem ganzen Laub?. Fragen über Fragen, die die Leserin in ihrer E-Mail stellt. Die MAZ wandte sich an die AWU in Velten, genauer an Katharina Pappalardo, die Leiterin des Vertriebes.

Anzeige

Viel spricht für den Systemwechsel

Im September vergangenen Jahres habe der Kreistag entschieden, die Biotonne zum 1. Juli 2020 auf freiwilliger Basis flächendeckend im gesamten Landkreis Oberhavel einzuführen. „Gleichzeitig wurde die Abschaffung des Laubsacks zum Ende dieses Jahres beschlossen“, so Pappalardo. Dazu zählte ebenfalls der Verkaufsstopp für Laubsäcke und Strauchschnittmarken in den Vertriebsstellen ab dem 1. Oktober. „Somit haben die Bürger die Möglichkeit, die bereits erworbenen Säcke und Marken noch bis Ende des Jahres durch uns abholen zu lassen. Der Landkreis und auch wir haben mehrfach öffentlich über diese Verfahrensweise informiert“, erklärt die Leiterin Vertrieb weiter.

Mit Einführung der Biotonne sei der Landkreis Oberhavel den Forderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes nachgekommen und habe ein zeitgemäßes Sammelsystem für kompostierbare Abfälle geschaffen. „Im Hausmüll landen durchschnittlich 39 Prozent kompostierbare Abfälle, die keiner Verwertung zugeführt werden. Mithilfe der Biotonne kann sich dieser Anteil nun deutlich reduzieren und die Abfälle können dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden. Sie trägt also einen großen Beitrag zur Ressourcenschonung bei“, so Pappalardo über die Vorzüge. Vieles spreche dabei für den Systemwechsel: Die Laubsäcke seien sehr schwer und könnten nur durch eine manuelle Sammlung entsorgt werden.

Auch CO2 wird eingespart

„Diese Art der Sammlung stellt eine enorme körperliche Belastung für die Mitarbeiter dar. Darüber hinaus werden für die Produktion der Foliensäcke jährlich enorme Mengen an Rohstoffen verwendet. Ein Recycling der Säcke ist dann aufgrund der Verschmutzung nicht mehr möglich.“ Durch die Einführung der Biotonne werde demnach ein deutlich nachhaltigeres Sammelsystem eingeführt, das über die genannten Vorteile hinaus noch große Mengen an CO2 einsparen könne, indem im Gegenzug auf die Laubsäcke verzichtet werde.

„Selbstverständlich stellt der Systemwechsel für viele Bürger eine Umstellung dar. Um möglichst flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen zu können, gibt es die Biotonne in zwei unterschiedlichen Größen – 120 Liter und 240 Liter.“ Jeder Bürger könne frei über die Größe und auch über die Anzahl der Biotonnen, die er nutzen möchte, entscheiden. Zusätzlich bestehe die Möglichkeit, kompostierbare Abfälle an den Recyclinghöfen in Germendorf oder Gransee zu entsorgen, informiert Katharina Pappalardo.

Die AWU biete darüber hinaus gewerbliche Dienstleistungen zur Sammlung der kompostierbaren Abfälle an: Etwa die Sammlung mit den AWU-Kompostbags. „Dabei handelt es sich um einen ein Kubikmeter großen Sammelsack, der mit Grünabfällen befüllt werden kann. Einmal monatlich werden die Säcke dann von den Grundstücken abgeholt.“ Außerdem biete die AWU Container in den unterschiedlichsten Größen an, um etwa größere Mengen entsorgen zu lassen. „Gern beraten wir jeden Kunden individuell, welche Lösung für ihn in Frage kommt“, so Katharina Pappalardo.

Von Marco Paetzel